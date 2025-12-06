José Jerí anuncia que el nuevo plan de seguridad ciudadana se presentará en enero del 2026

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí expresó el compromiso que tiene su Gobierno para la elaboración de un plan de seguridad ciudadana, que será presentado en enero del 2026, según anunció.

Recibirán apoyo de especialistas

Durante su participación en un operativo contra el tráfico ilícito de drogas en el distrito del Callao, en el que dio a conocer que especialistas en seguridad ciudadana vendrán desde el extranjero a nuestro país para aportar a la creación del nuevo plan.

"Por intermedio de Cancillería y por intermedio de el Ministerio de Economía y Finanzas, hemos articulado esfuerzos con países de diferentes organismos internacionales y de otros países, vienen esta semana del 9 y 10 para poder contribuir sobre la base de su experiencia exitosa y sumar a los esfuerzos que viene haciendo el equipo ya designado del Gobierno", informó.

Además, señaló que el premier Ernesto Álvarez y el ministro de Justicia, Walter Martínez, vienen intercambiando experiencias con sus homólogos de El Salvador, por lo que el Gobierno está comprometido en generar insumos para la elaboración de este nuevo plan de seguridad ciudadana.

"Se está construyendo sobre la base de la experiencia de nuestra policía, la experiencia del extranjero que también estamos pidiendo el apoyo, la opinión (...) tenemos documentos como el plan Bratton, el plan de seguridad ciudadana del 2013 -2018. Todo esto va a sumar en la elaboración del nuevo plan de seguridad ciudadana que se va a presentar los primeros días de enero", explicó.

Para el mandatario este documento servirá como una herramienta para el próximo gobierno que servirá como una "hojas de ruta contra la inseguridad ciudadana".

José Jerí niega haber vulnerado el principio de neutralidad

Como era de esperarse, el jefe de Estado respondió rápidamente frente a esta acusación dejando en claro que nunca cometió esta infracción ya que solo brindó una opinión en medio de una entrevista televisiva que protagonizó.

En esa misma línea, José Jerí precisó que solo se trata de una investigación en primera instancia por parte de uno de los jurados especiales pertenecientes el Jurado Nacional de Elecciones. Por ello, afrontará esta situación con total tranquilidad.

Además, el integrante de Somos Perú negó haber vulnerado el principio de neutralidad por lo que hizo un llamado al pleno del Jurado Nacional de Elecciones para que corrija cualquier tipo de exceso que pueda existir dentro del organismo.

"Tiene que haber criterios objetivos cuando entre en apelación al pleno del Jurado Nacional que entiendo, con un sentido más amplio y proporcional, aplicarán una medida adecuada. En lo personal, considero que no he vulnerado ningún principio de neutralidad y espero que el Jurado en la última instancia corrija algunos excesos de los jurados especiales", añadió.

Es en ese contexto que el presidente José Jerí anunció que el nuevo pan de seguridad ciudadana será presentado en enero del 2026 y ratificó el compromiso de su gobierno en la lucha contra la criminalidad.