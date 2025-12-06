Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cómo cotiza el tipo de cambio este sábado, 6 de diciembre?

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! Nuevas variaciones se registran en el precio del dólar en estas últimas horas. Conoce cuál es la cotización del tipo de cambio en la jornada de este sábado 6 de diciembre y tomar decisiones que ayuden a cuidar tu economía.

¿Cuál es el precio del dólar este sábado?

¿Subió o bajó el dólar en Perú? Es una de las interrogantes que muchos se realizan en estos días, especialmente por estar cerca a una fecha especial como Navidad. Un grupo de personas no dudará en realizar inversiones en dólares con la esperanza de obtener ganancias y mejorar su estabilidad económica. Sin embargo, es ideal que antes de tomar esa decisión sepan cuál es el valor actual de esa moneda estadounidense en Perú.

Si tienes inversiones que están expuestas al riesgo cambiario, es decir, en una moneda diferente al dólar, saber cómo se mueve el dólar te permite implementar estrategias de cobertura. En ese marco, una entidad del Estado que te permitirá saber el comportamiento de esa divisa es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), respecto a la compra y venta.

A continuación te mostramos cuál es la fluctuación del dólar en la mañana de este sábado, 6 de diciembre, y así puedas tomar la mejor decisión que proteja tu poder adquisitivo:

COMPRA VENTA S/ 3.363 S/ 3.369

Esos valores dados a conocer por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación, ¡al alza!, en comparación al día de ayer, viernes 5 de diciembre, donde la compra era de S/ 3.356 y la venta de 3.363.

Tipo de cambio del dólar paralelo

También debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo. En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.380.

Así cerró el dólar ayer en Perú

Otro portal oficial donde se puede obtener información sobre la cotización del dólar y su tipo de cambio interbancario es el BCRP. Dicha entidad reveló que ayer, 5 de diciembre, la divisa estadounidense cerró en S/3,3650, (con una apertura de 3,3590), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3681, con un máximo de 3,3720 y un mínimo de 3,3630.

En resumen, estar al tanto del valor del dólar ayuda a planificar mejor y proteger el poder adquisitivo frente a posibles fluctuaciones económicas. Por ello, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio este sábado, 6 de diciembre.