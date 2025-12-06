RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Servicios y recorridos

Feriados el lunes 8 y martes 9 de diciembre: AQUÍ todos los HORARIOS de los servicios de transporte público

¿Pensabas salir de casa el 8 y 9 de diciembre? Ten en cuenta los horarios especiales establecidos por la ATU para el transporte público durante esos dos feriados nacionales.

Horarios del transporte público el 8 y 9 de diciembre.
Horarios del transporte público el 8 y 9 de diciembre. (Composición Exitosa)

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/12/2025

Síguenos en Google News Google News

¡Atención, viajeros! Los feriados 8 y 9 de diciembre traen cambios en el transporte público. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reveló los horarios especiales del Metropolitano, corredores, Línea 1 del Metro y otros servicios que funcionarán durante esas dos fechas.

Horarios del transporte público el 8 y 9 de diciembre

Llegó diciembre y con ello un feriado largo de cuatro días consecutivos. Este sábado 6 y domino 7 son días en el que normalmente las personas descansan, lo que les permite aprovechar los dos feriados no laborables que trae la segunda semana de diciembre: el lunes 8 y martes 9 de diciembre porque se conmemora la 'Inmaculada Concepción' y la 'Batalla de Ayacucho' respectivamente.

Debido al aumento en la cantidad de pasajeros durante este fin de semana largo, la ATU, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó a los usuarios sobre el horario especial que tendrán los servicios de transporte público y así eviten contratiempos al momento de querer movilizarse por distintos puntos de Lima Metropolitana y el Callao.

¿Desde qué hora funcionarán el Metropolitano y la Línea 1?

La institución recomienda tomar en cuenta esta información para evitar inconvenientes en sus viajes, precisamente si eres de quienes usa más el Metropolitano y los trenes de la Línea 1 y Línea 2 del Metro de Lima:

  • Metropolitano: Los servicios A, B y C estarán operativos entre las 5 h y las 22 h, mientras el Expreso 5 completará vueltas de 6 h a 20 h. Por su parte, el Superexpreso Norte circulará desde las 5 h hasta las 21 h y las unidades alimentadoras seguirán funcionando hasta las 23 h.
  • Metro de Lima y Callao Línea 1: Actividades previstas entre las 5:30 y las 22 h, con salidas de trenes cada 4 a 10 minutos, de acuerdo a la hora y el flujo de usuarios.
  • Metro de Lima y Callao Línea 2: Mantendrá el horario de 6 h a 23 h, como en cualquier otro día normal.

Corredores, taxis autorizados y transporte regular

  • Transporte regular: de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.
  • Taxis autorizados: operarán las 24 horas del día.
  • Corredores complementarios: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., con sus servicios habituales.

Asimismo, la ATU también reveló el horario del Aerodirecto para estos dos feriados nacionales: ¡Operará en sus rutas y horarios habituales! Finalmente, exhortó a los usuarios a mantenerse informados a través de sus canales oficiales ante cualquier modificación en los servicios.

Metropolitano: ATU reporta demora en la llegada de buses debido a la intensa llovizna en Lima
Lee también

Metropolitano: ATU reporta demora en la llegada de buses debido a la intensa llovizna en Lima

De esta manera, la ATU dio a conocer a los usuarios el horario del transporte público durante los feriados del 8 y 9 diciembre para evitar largas esperas o quedarte sin transporte.

Municipalidad de Lima caduca contrato de 'Vías Nuevas de Lima' por "incumplimientos" de concesionaria
Lee también

Municipalidad de Lima caduca contrato de 'Vías Nuevas de Lima' por "incumplimientos" de concesionaria

Temas relacionados Corredores feriado feriados nacionales horarios Línea 1 Metropolitano transporte público

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA