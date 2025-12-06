Feriados el lunes 8 y martes 9 de diciembre: AQUÍ todos los HORARIOS de los servicios de transporte público

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención, viajeros! Los feriados 8 y 9 de diciembre traen cambios en el transporte público. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reveló los horarios especiales del Metropolitano, corredores, Línea 1 del Metro y otros servicios que funcionarán durante esas dos fechas.

Horarios del transporte público el 8 y 9 de diciembre

Llegó diciembre y con ello un feriado largo de cuatro días consecutivos. Este sábado 6 y domino 7 son días en el que normalmente las personas descansan, lo que les permite aprovechar los dos feriados no laborables que trae la segunda semana de diciembre: el lunes 8 y martes 9 de diciembre porque se conmemora la 'Inmaculada Concepción' y la 'Batalla de Ayacucho' respectivamente.

Debido al aumento en la cantidad de pasajeros durante este fin de semana largo, la ATU, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó a los usuarios sobre el horario especial que tendrán los servicios de transporte público y así eviten contratiempos al momento de querer movilizarse por distintos puntos de Lima Metropolitana y el Callao.

¿Desde qué hora funcionarán el Metropolitano y la Línea 1?

La institución recomienda tomar en cuenta esta información para evitar inconvenientes en sus viajes, precisamente si eres de quienes usa más el Metropolitano y los trenes de la Línea 1 y Línea 2 del Metro de Lima:

Metropolitano: Los servicios A, B y C estarán operativos entre las 5 h y las 22 h, mientras el Expreso 5 completará vueltas de 6 h a 20 h. Por su parte, el Superexpreso Norte circulará desde las 5 h hasta las 21 h y las unidades alimentadoras seguirán funcionando hasta las 23 h.

Metro de Lima y Callao Línea 1: Actividades previstas entre las 5:30 y las 22 h, con salidas de trenes cada 4 a 10 minutos, de acuerdo a la hora y el flujo de usuarios.

Actividades previstas entre las 5:30 y las 22 h, con salidas de trenes cada 4 a 10 minutos, de acuerdo a la hora y el flujo de usuarios. Metro de Lima y Callao Línea 2: Mantendrá el horario de 6 h a 23 h, como en cualquier otro día normal.

Corredores, taxis autorizados y transporte regular

Transporte regular: de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.

de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio. Taxis autorizados: operarán las 24 horas del día.

operarán las 24 horas del día. Corredores complementarios: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., con sus servicios habituales.

Asimismo, la ATU también reveló el horario del Aerodirecto para estos dos feriados nacionales: ¡Operará en sus rutas y horarios habituales! Finalmente, exhortó a los usuarios a mantenerse informados a través de sus canales oficiales ante cualquier modificación en los servicios.

De esta manera, la ATU dio a conocer a los usuarios el horario del transporte público durante los feriados del 8 y 9 diciembre para evitar largas esperas o quedarte sin transporte.