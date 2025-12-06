José Jerí se defiende tras investigación del JEE: "No he vulnerado el principio de neutralidad electoral"

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sorprendió a más de uno tras abrir investigación contra el presidente de la República, José Jerí por presuntamente haber vulnerado el principio de neutralidad en medio de la campaña electoral que ya inició.

José Jerí niega haber vulnerado el principio de neutralidad

Como era de esperarse, el jefe de Estado respondió rápidamente frente a esta acusación dejando en claro que nunca cometió esta infracción ya que solo brindó una opinión en medio de una entrevista televisiva que protagonizó.

En esa misma línea, José Jerí precisó que solo se trata de una investigación en primera instancia por parte de uno de los jurados especiales pertenecientes el Jurado Nacional de Elecciones. Por ello, afrontará esta situación con total tranquilidad.

"Ya hice mi descargo de forma documentada, según mi defensa legal. Es parte de la primera instancia que tiene el Jurado Nacional de Elecciones y seguiré haciendo mis descargos correspondientes. Fue en un contexto de una entrevista por lo que no fue una declaración de parte, solo fue una respuesta ante una pregunta que me hicieron", indicó.

Además, el integrante de Somos Perú negó haber vulnerado el principio de neutralidad por lo que hizo un llamado al pleno del Jurado Nacional de Elecciones para que corrija cualquier tipo de exceso que pueda existir dentro del organismo.

"Tiene que haber criterios objetivos cuando entre en apelación al pleno del Jurado Nacional que entiendo, con un sentido más amplio y proporcional, aplicarán una medida adecuada. En lo personal, considero que no he vulnerado ningún principio de neutralidad y espero que el Jurado en la última instancia corrija algunos excesos de los jurados especiales", añadió.

José Jerí: Considero que no he vulnerado el principio de neutralidad electoral



JEE abre investigación contra José Jerí

Como se recuerda, en reciente informe de la coordinadora de Fiscalización del JEE de Lima Centro 1, Wendolyne Zapata señala que José Jerí habría infringido el principio de autoridad durante su participación en el programa 'El Valor de la Verdad' conducido por Beto Ortíz.

De acuerdo a la entidad, el mandatario brindó declaraciones en favor de Somos Perú constatándose como un hecho grave dentro del periodo electoral que se vive en el país ya que el próximo 12 de abril del 2026 se realizarán los comicios generales.

De esta manera, José Jerí aseguró no haber vulnerado el principio de neutralidad tras la investigación en su contra que abrió el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 días atrás.