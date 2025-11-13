Anuncian corte de luz del 15 al 16 de noviembre: ¿Cuáles son las zonas que se verán afectadas?

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Este sábado 15 y domingo 16 de noviembre se llevará a cabo cortes de luz en varias zonas del país. Asegúrate de conocer si tu área será una de las afectadas para que puedas tomar las precauciones necesarias.

¿En qué regiones será el corte de luz?

A través de un comunicado en sus redes sociales, la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció que interrumpirán el servicio eléctrico con el objetivo de ejecutar diversas intervenciones en su red, orientadas a reducir riesgos de cortes en un futuro y fortalecer la infraestructura del sistema.

La medida se llevará a cabo este sábado y domingo en varias zonas del departamento de Arequipa, al sur del Perú. En ese marco, la institución exhorta a la ciudadanía a tomar acciones preventivas y la comprensión del caso. Las áreas que no contarán con luz de forma temporal en la 'Ciudad Blanca' son las siguientes:

Áreas afectadas desde las 8:00 a.m. a 10:00 a.m. el 15 de noviembre.

el 15 de noviembre. Urbanizaciones del distrito José Luis Bustamante y Rivero: 3 de Octubre, Las Esmeraldas, Santa Mónica, Simón Bolívar, Sol y Luna.

3 de Octubre, Las Esmeraldas, Santa Mónica, Simón Bolívar, Sol y Luna. Urbanizaciones del distrito de Socabaya: 3 de Octubre Zona A.

3 de Octubre Zona A. Circuito: (608) Dolores, subestación 1305, 1686, 1770, 1771, 2507, 2771, 2772, 2778, 2808, 2966, 2967, 3377, 3531, 3784, 3818, 4360, 4628, 5256, 5737, 10034, 10096, 10156.

Interrupción de luz en Arequipa

También habrá corte del servicio eléctrico este sábado desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. en el Circuito 610 Campiña en estas zonas:

Áreas: Bartolomé Herrera, La Breña, San Agustín, Tasahuayo. 3 de Octubre, 3 de Octubre Zona A, 4 de Octubre Zona A-B-C, Ampliación San Agustín, Chávez Castillo, Coscollo, El Corredor del Golf, El Eden de Lara, El Ensueño Golf, Jesús Nazareno, La Campiña IV, La Serena, Residencial El Golf, San Martín de Socabaya, Trébol Santa Clara, Villa Golf.

Bartolomé Herrera, La Breña, San Agustín, Tasahuayo. 3 de Octubre, 3 de Octubre Zona A, 4 de Octubre Zona A-B-C, Ampliación San Agustín, Chávez Castillo, Coscollo, El Corredor del Golf, El Eden de Lara, El Ensueño Golf, Jesús Nazareno, La Campiña IV, La Serena, Residencial El Golf, San Martín de Socabaya, Trébol Santa Clara, Villa Golf. Subestación: 1288, 1324, 1470, 1511, 1547, 1555, 1556, 1618, 1730, 1777, 1920, 1947, 2125, 2152, 2513, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2636, 2809, 2810, 2811, 2813, 3111, 3112, 3113, 3143, 3303, 3305, 3425, 3459, 3464, 3740, 3934, 4004, 4215, 4280. 4844, 4890, 5378, 5541, 5646, 5661, 5917, 5917, 5947, 10038, 10168, 10178.

En Arequipa también se ejecutará el corte el domingo 16 desde las 6:30 a.m. hasta las 15:30 p.m. en la provincia de Caravelí.

Corte de luz en Caravelí, Arequipa, el 16 de noviembre.

Corte de luz en La Libertad

Por su parte, la empresa encargada de la distribución eléctrica en el norte del Perú, Hidrandina, reportó que ejecutará cortes de luz en Trujillo y otros distritos de la Libertad el 15 y 16 de noviembre.

El sábado será en el distrito de Huamachuco/Sánchez Carrión desde las 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en las siguientes zonas:

Reynaldo Solano, Pueblo Nuevo, Los Huamachucos, Av. Trujillo, los Caseríos la Colpa, Choquisonguillo, Yamobamba. La Perdiz. La Florida, La Arena. La Ramada, Culicanda.

Mientras que el domingo la interrupción será desde las 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el distrito de Virú, Moche y Salaverry.

En ese marco, Seal e Hidrandina aconsejan a los vecinos programar sus actividades, teniendo en cuenta los cortes programados para este sábado 15 y domingo 16 de noviembre en Arequipa y La Libertad.