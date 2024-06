"¿Hasta cuándo vamos a maltratar a nuestra gente?": Cecilia García sobre demoras en pago a fonavistas

La conductora de Exitosa, Cecilia García, se pronunció sobre las demoras en el pago a fonavistas y expresó su indignación con la disposición que obliga a los beneficiarios a acercarse personalmente a entregar sus documentos. Además, también cuestionó la falta de publicación de la lista de junio.

Durante el programa En Defensa de la Verdad, la también abogada condenó la medida que establece que los fonavistas deben asistir personalmente a llevar la documentación correspondiente.

Y es que, para la conductora de Exitosa, esta disposición incurre en un maltrato contra esta población. Ante su avanzada, propone que se permita a terceros acudir en su lugar con una carta de poder para simplificar el trámite.

En esa misma línea, Cecilia García expresó su indignación por la falta de publicación de la lista de fonavistas beneficiarios. Ello luego de que la nómina no haya sido público hasta hoy, el último día del mes.

Frente a este situación, la abogada se mostró escéptica que el listado salga a la luz pronto, pues considera que las autoridades se están burlando de los adultos mayores. De hecho, calculó que el padrón 21 podría conocerse recién para fines de año.

Sin embargo, no confía en que ello vaya a ocurrir, por lo que asegura que solo Dios sabe si finalmente las nóminas saldrán.

"El sistema no permite que la devolución de Fonavi sea más ágil. Hoy es 30 de junio y nos ofrecieron una lista de devolución para junio. No va a salir porque se están burlando de los fonavistas. (...) Aún no está listo el padrón 21, que debería salir en octubre. Y sabe Dios si sales o no", agregó.