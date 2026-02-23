Helicóptero Mi-17 fue localizado: FAP confirma fallecimiento de 15 personas que se dirigían a Arequipa

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Fuerza Aérea del Perú confirmó el hallazgo del helicóptero Mi-17, con la que perdieron contacto radial la tarde del domingo 22 de febrero, y el fallecimiento de las 15 personas en la localidad de Chala Viejo, del distrito de Chal, provincia de Caravelí en Arequipa.

Luto en la FAP

A través de un comunicado oficial, confirmó que como producto del siniestro, el personal de rescate que se dirigió al lugar de los hechos ha confirmado el fallecimiento de los cuatros tripulantes de la aeronave y 11 de los pasajeros que se encontraban a bordo:

Mayor FAP Sergio Danner Paucar Centurión

Alférez FAP Luis Fernando Huertas Cárcamo

Suboficial de primera FAP Kamila Chapi Anchapuri Jove

Suboficial de segunda FAP Leiner Aguirre Huaman

Coronel FAP Javier Nole González de 50 años

Ivis Rodríguez Romero de 49 años

Un menor de 17 años de iniciales R. N. R.

Un menor de 15 años de iniciales F. N. R.

Elisa Bernal Paredes de 49 años

Un menor de 14 años de iniciales G. T. B.

Un menor de 14 años de iniciales F. T. B.

Un menor de 14 años de iniciales M. G. M. L.

Zoila Fernández Medina de 45 años

Un menor de 14 años de iniciales M. G. F.

Un menor de 3 años de iniciales A. G. F.

Ante la ocurrido, el Alto Mando de la FAP expresó sus condolencias y aseguraron que brindarán el apoyo y asistencia a los deudos de las víctimas. Asimismo, informaron que se activó la Junta de Investigación de Accidente para determinar las causas del lamentable siniestro.

"El Alto Mando de la Institución expresa sus más sentidas condolencias y total solidaridad a los familiares de nuestros valerosos compañeros de armas y de los pasajeros fallecidos en este trágico accidente. Se continuará brindando todo el apoyo y asistencia necesaria en este difícil momento a los deudos"

Comunicado de la FAP

Desaparición de aeronave

Según el pronunciamiento el helicóptero siniestrado se dirigía a cumplir labores de búsqueda y rescate, así como apoyo a la ciudadanía ante las inundaciones, desbordes y otros siniestros en Arequipa. Además, apoyaría en el entrenamiento del curso de paracaidismo de los Cadetes FAP.

El último domingo 22 de febrero la FAP infirmó que alrededor de las 4:30 p. m. perdieron contacto radial con la aeronave. Tras confirmarse la interrupción de las comunicaciones, la FAP activó de inmediato el Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR), desplegando patrullas terrestres y aeronaves en coordinación con la Policía Nacional del Perú y autoridades regionales. El objetivo es geolocalizar el área de la aeronave y dar inicio a las labores de recuperación.

Fue tras ello que, la Fuerza Aérea del Perú confirmó el lamentable siniestro que dejó a las 15 personas que viajaban en el helicóptero Mi-17 sin vida tras un siniestro que será investigado.