Política
José Balcázar pide gestión técnica a políticos frente a crisis: "Hay que ir construyendo instituciones sólidas"

El presidente José María Balcázar exhortó a los políticos peruanos a llegar a consensos para la construcción de instituciones más sólidas a fin de dar una solución frente a la crisis que atraviesa el país.

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 23/02/2026

En declaraciones para Exitosa, el presidente José María Balcázar exhortó a los políticos peruanos llegar a consensos para lograr que las instituciones del país sean sólidas. Ello, a fin de dar una solución a la crisis que atraviesa el Perú.

Solicita gestión técnica a políticos frente a crisis

Desde hace años la crisis política que atraviesa el país es uno de los temas que tienen mayor urgencia de ser resueltos, más aún con miras a las próximas Elecciones Generales 2026

En tal sentido, el actual mandatario Balcázar brindó su punto de vista sobre este panorama afirmnado que es consciente de que entre sus principales responsabilidades se encuentra la de garantizar que las votaciones puedan ser transparentes.

"Vamos por primera vez y ojalá que eso se concrete con Hernando de Soto entregar precisamente los rieles fundamentales para que nadie se deje simplemente llevar por el sentido común elemental, sino que tiene que responder a una concepción técnica, para eso están los técnicos, desde la época de Platón siempre llamaron a los que saben", sostuvo.

Además, consideró que los políticos "deben de entender de una vez por todas" que no solo se debe hacer campaña política, la cual consideró necesaria para la elección, sno que también consideró que también "tenemos cuadros técnicos para que se hagan cargo en julio" del único modelo que está en el mundo vigente "la democracia liberal".

"No totalmente realizable, pero sí hacerlo posible. Consiste en crear verdaderas instituciones sólidas. En Estados Unidos no puede haber un Poder Judicial, un Tribunal Constitucional, un Poder Legislativo o Ejecutivo que sena débiles, no. Todos respetan un plan determinado a largo plazo. Hay que ir construyendo instituciones sólidas y sino nos quedamos en la formalidad y no en la realidad", dijo.

Balcázar elogia a su premier Hernando de Soto

En otro momento, el mandatario José María Balcázar se tomó el tiempo para poder elogiar a su flamante presidente del Consejo de Ministros, el economista Hernando de Soto.

"Hernando es un hombre muy amplio. Tiene una cultura muy exquisita, alguien con quien se puede conversar de todo. Entonces yo creo que es un hombre que tiene los contactos internacionales más modernos e interesantes podemos aprovechar para cualquier crédito internacional", manifestó.

Es en este contexto que, el presidente José María Balcázar exhortó a los políticos peruanos para llegar a consensos para la construcción de instituciones más sólidas con el objetivo de brindar una solución frente a la crisis actual que afronta el Perú. 

