Exchica reality revela que padece cáncer de útero y cuenta cómo lo descubrió

Nicole Polizzi, la exchica reality estrella de Jersey Shore, reveló que enfrenta un diagnóstico de cáncer de útero. A través de sus redes sociales, la estadounidense de 38 años explicó cómo se enteró de su enfermedad y exhortó a sus seguidoras a no postergar sus exámenes médicos, dejando claro que detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia.

Nicole Polizzi padece cáncer de útero

El anuncio se dio mediante un video en TikTok, donde Nicole Polizzi detalló que tras someterse a una biopsia recibió la confirmación de que padecía cáncer cervical en etapa 1, conocido como adenocarcinoma.

La exchica reality enfatizó que, aunque la noticia no era la que esperaba, se trataba de un caso detectado tempranamente y completamente tratable.

"Resultó ser cáncer cervical en etapa 1, llamado adenocarcinoma. Obviamente no es la noticia que esperaba, pero tampoco es la peor noticia, simplemente porque lo detectaron muy temprano. ¡Gracias a Dios!", afirmó Nicole Polizzi, recordando que había estado realizando pruebas de Papanicolaou durante varios años.

Nicole Polizzi agradece a sus seguidores

Lejos de aislarse, Nicole Polizzi aprovechó para agradecer a quienes la apoyan y explicó que compartir su experiencia buscaba dar fuerza a otras mujeres que podrían estar enfrentando la enfermedad en silencio.

"Muchas mujeres lo pasan en silencio sin nadie con quien hablar y están asustadas solas. Y esa era yo hasta que decidí subir el video sobre lo que me estaba pasando", declaró la exchica reality.

Y agregó: "Me gusta que tengamos una plataforma aquí para hablar de ello entre nosotras. Aprecio todo el amor. Todo va a estar bien. Voy a enfrentarlo... Debo seguir atacando esto y todo va a estar muy bien".

Nicole Polizzi conservará sus ovarios

La exchica reality estrella de Jersey Shore también detalló el procedimiento que seguirá como parte de su tratamiento: "Después de eso, probablemente me haré la histerectomía. Obviamente, creo que la elección inteligente aquí es la histerectomía".

"Todavía conservaré mis ovarios, lo cual es una buena señal. Pero sí, tengo que sacar el cuello uterino y el útero. Todo depende del escaneo PET. Así que el 2026 no está resultando como quería, pero también, podría ser peor", agregó.

Así, Nicole Polizzi, la exchica reality de Jersey Shore, dejó claro que su diagnóstico de cáncer de útero en etapa temprana no detendrá su vida, y que su experiencia puede servir de ejemplo para que otras mujeres tomen acción y se realicen sus controles a tiempo.