APP respalda designación de Hernando de Soto como nuevo primer ministro: "Aporta estabilidad, confianza y predictibilidad"

El partido político Alianza para el Progreso (APP) saludó la designación de Hernando de Soto como nuevo primer ministro del gobierno de transición de José María Balcázar Zelada.

A través de un comunicado emitido este el lunes 22 de febrero, la agrupación que lidera César Acuña Peralta destacó la "trayectoria académica, experiencia internacional y aporte al desarrollo económico del Perú" del flamante titular del Consejo de Ministros, quien jurará al cargo el día de mañana.

Aporta estabilidad al Perú por su reconocida experiencia

La reconocida figura a nivel internacional del autor de El Otro Sendero ha sido también valorada por APP, calificándolo como una de las "personalidades más destacadas del país" por su "solvencia y visión estratégica".

Su experiencia comprobada a nivel nacional e internacional en materia de formalización, institucionalidad y promoción de la inversión son -para APP- las credenciales más que suficientes para augurar una correcta gestión al mando de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

"Consideramos que su presencia al frente del Consejo de Ministros aporta estabilidad, confianza y predictibilidad en un momento en el que el Perú necesita fortalecer sus instituciones y recuperar el dinamismo económico con rostro humano", cita la misiva.

En esa misma línea, valoraron la decisión adoptada por el presidente Balcázar, al ser una "muestra de equilibrio técnico - político" en la toma de decisiones de políticas públicas orientadas a fortalecer la economía. Bajo esta premisa, señalan que la presencia del economista en la PCM favorece a más de 3 millones de emprendedores que viven del día a día.

Comunicado

"Lo elegí para garantizar el modelo económico", afirma presidente Balcázar

En entrevista exclusiva para el programa "Hablemos Claro", el presidente José María Balcázar Zelada destacó la trayectoria, experiencia y contactos de Hernando de Soto, aseverando que su elección responde a la necesidad de garantizar el modelo económico.

En ese sentido, destacó su "defensa y compromiso" con referente al modelo económico liberal; además, para "rediseñar la democracia", a fin de que las poblaciones no se sientan olvidadas, ni ninguneadas, poniendo como ejemplo a la juventud, quienes el año último año han salido a marchar acusando ausencia y olvido del Estado.

"Tenemos que recurrir para garantizar el modelo económico y que nuevo presidente de la república que debe llegar en julio, tenga las líneas maestras y no sobresaltos económicos", mencionó el presidente.

Agregó, además, que la "democracia liberal es la única que ha quedado en escena", tras la caída del socialismo con el muro de Berlín. Asimismo, reveló que tras reunirse con el presidente del Banco Central de Reservas, Julio Velarde, "no queda para ensayar modelos socialistas".

Finalmente, precisó que el llamado a de Soto es para dar un mensaje a los líderes políticos sobre la importancia convivir democráticamente. Bajo esta consideración, resaltó que los si la clase política peruana continúa enfrentándose, el Perú seguirá siendo "maltratado y ninguneado" en los círculos internacionales.