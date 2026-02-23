Bancada Socialista se reúne con José Balcázar: Pide priorizar seguridad y la atención a zonas afectadas por lluvias

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El vocero de la bancada Socialista del Congreso, Alfredo Pariona Sinche, sostendrá una reunión con el presidente José María Balcázar, ante la convocatoria del mandatario con el fin de consensuar.

Pedidos al jefe de Estado

En declaraciones a Exitosa, Pariona Sinche explicó los temas que como bancada busca que el presidente priorice en este corto tiempo en el que gobernará el país.

"Estamos esperando que nos autoricen para poder hacer presente algunas sugerencias, propuestas y de esa manera por lo menor garantizar estos meses que quedan para poder mantener la estabilidad en el país y sobre todo asegurar la transparencia que los electores quieren. Obviamente la seguridad se tiene que garantizar, por otro lado, están siendo azotados por los huaicos y lluvias bastantes zonas en emergencia (...) haremos presente", señaló.

Asimismo, el parlamentario pidió que se respete la decisión del Congreso al elegir a José Balcázar como mandatario, ante los cuestionamientos y denuncias que se vienen revelando contra el jefe de Estado.

"Obviamente hay que ser respetuosos de todos los procedimientos, se ha dado de una manera formal, que corresponde a la Constitución que indica. Entonces, nosotros velamos por la estabilidad, velamos por el proceso de transferencia formal, pero a veces hay intereses seguramente particulares, objetan y empiezan a alarmar. Veo a los otros presidentes que acaban de pasar, tenían peores cualidades pero estaban tranquilos", expresó.

Por otro lado, el legislador se pronunció sobre la designación de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros y señaló que con el tiempo se verán los resultados.

"Es competencia del presidente de trabajar con la persona que crea conveniente. Entendemos la posición del señor Hernando de Soto, tendrá las cualidades académicas, entre otros, pero en su momento veremos el resultado", manifestó.

Presidente Balcázar anuncia medidas

Durante diálogo exclusivo para Exitosa, el presidente José María Balcázar se pronunció sobre la pronta llegada del fenómeno El Niño Costero y las afectaciones que se vienen presentando en diversas regiones del país como en Arequipa. Sobre ello, precisó que desde el Ejecutivo se están preparando los decretos correspondientes para declarar en emergencia dicha provincia.

"Los fenómenos de la naturaleza no se pueden controlar, ahí no se puede hacer razonamiento ni previsiones, nos cae el fenómeno, como la crisis climática, no lo podemos contener hasta ahora. Para eso están las respuestas, las respuestas tienen que ser hacer unas previsiones necesarias que tienen que hacerse", dijo a nuestro medio, este lunes 23 de febrero.

Es por ello que el vocero de la bancada Socialista del Congreso, Alfredo Pariona Sinche, expresó que en su reunión con el presidente José Balcázar le sugerirá centrarse en temas de seguridad ciudadana y la atención a las zonas afectadas por las lluvias.