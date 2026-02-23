México en caos y violencia tras muerte de 'El Mencho': "Cuidado que Perú siga ese camino", advierte internacionalista

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay se pronunció respecto de la situación caótica que se está viviendo en México debido a la muerte del narcotraficante conocido como 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco. Ante ello, advirtió en que Perú pueda seguir este camino.

Sobre violencia en territorio mexicano

Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Rodríguez Mackay brindó algunos datos relacionados al mencionado narcotraficante mexicano identificado como Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. Además, calificó la situación como "extraordinariamente compleja".

En tal sentido, el excanciller indicó que ante el caos en donde se ven incendios, ataques armados, bloqueos de carreteras y demás, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum debe analizar minuciosamente para establecer sus políticas contra el narcotráfico. "México es un país violento", enfatizó. Además, resaltó el trabajo de inteligencia realizado por parte de las autoridades estadounidenses en esta intervención.

Pide ver a México como "espejo"

Cabe mencionar que, este escenario hace que se ponga en observación al territorio peruano, debido a que, podría ocurrir una misma situación de catástrofe que en México; si bien no se trataría sobre el narcotráfico, el tema de la criminalidad organizada puede hacer que se presenten este tipo de caos.

"Estamos aquí frente a una situación que yo quisiera (...) mirando al Perú, siempre hay que mirar al Perú, Cuidado que el Perú siga el camino de México, quizás no sea el narcotráfico estructuralmente como allá, pero la criminalidad organizada asociada a la corrupción pueden llevar al colapso, si acaso ya no estamos encimados por ello", dijo a nuestro medio, este lunes 23 de febrero.

Al respecto, Rodríguez Mackay indicó que la criminalidad organizada continúa siendo el principal componente de la inestabilidad de los países de América Latina, por lo que, en el caso del Perú, se cuestiona el hecho de que los políticos no estarían ejecutando medidas drásticas para erradicar dicha problemática y por la cual, actualmente se presenta una ola de asesinatos.

"Estamos atendiendo otras instancias de agendas banales, sin mirar la profundidad, lo que el espejo mexicano pueda producirle al Perú", cuestionó el exministro de Relaciones Exteriores.

De esta manera, el internacionalista Miguel Rodríguez Mackay advirtió que la situación de violencia que se vive actualmente en México puede servir para verlo como un espejo, en el marco de los constantes casos de criminalidad que se presentan en territorio peruano, señalando que esta situación puede ser llevada al colapso.