Hija de trabajador fallecido en la Panamericana Sur: "Mi papá salió a trabajar y me doy con esta sorpresa"

El siniestro ocurrido a la altura del kilómetro 17 de la Panamericana Sur, en la jurisdicción de Villa El Salvador, terminó con la vida de dos personas tras el múltiple choque en la vía.

Una de las víctimas confirmadas se trata del trabajador de EMAPE, Wilfredo Rosales Mallma, el cual trabajaba para Rutas de Lima y se transfirió a esta entidad municipal. Su hija ahora exige justicia. "El trabajaba porque quería apoyarme con mis estudios", expresó.

Hija de trabajador fallecido exige justicia

El múltiple choque ocurrido durante la madrugada del 14 de enero ha dejado enlutada a dos familias que lamentan la pérdida de sus familiares cuando estos se encontraban trabajando.

Tal es el caso de los familiares de Wilfredo Rosales quienes llegaron hasta el punto donde ocurrió el accidente tras enterarse del fatal siniestro que acabó con la vida del trabajador municipal.

Su hija, Ruth Rosales, informó que su padre dejó de laborar para la concesionaria Rutas de Lima tras un despido masivo y comenzó a laborar en la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) de la Municipalidad de Lima.

"No sé cómo ha ocurrido el accidente exactamente. Solamente quiero que se haga justicia, no sé si el chofer ha estado ebrio o se ha quedado dormido", comunicó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | La hija de un trabajador de EMAPE, fallecido en un accidente en la Panamericana Sur, exige justicia a las autoridades y que se esclarezcan las responsabilidades.



— Exitosa Noticias (@exitosape) January 14, 2026



— Exitosa Noticias (@exitosape) January 14, 2026

La hija de la víctima precisó que era la menor de cuatro hermanos y que su padre laboraba con el fin de apoyarla económicamente para cubrir los gastos de su carrera. "Él solo quería apoyarme con el tema de mis estudios", expresó.

El cuerpo del fallecido fue trasladado hacia la Morgue de Lima. El Segundo Despacho de la Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Miraflores inició la investigación para realizar las diligencias urgentes.

MML decreta duelo por fallecidos

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a través de Emape emitió un comunicado donde informó que las personas fallecidas responden a Wilfredo Rosales, mencionado anteriormente, y Jessica Corachahua Toledo, quien perdió la vida en el Hospital María Auxiliadora.

#Comunicado | Emape informa a la opinión pública lo siguiente:👇 pic.twitter.com/cN4hHv1ScT — EMAPE - MuniLima (@EmapeMML) January 14, 2026

Además indicó que las personas heridas fueron trasladados hacia centros de salud y hospitales cercanos donde reciben atención médica.

La compañía informó que se encuentra brindando acompañamiento directo a los trabajadores heridos y a sus familiares y asistencia legal en el caso.

