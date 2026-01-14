Municipalidad de Lima decreta duelo por fallecidos en accidente en la Panamericana Sur

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madrugada de este miércoles, un fatídico accidente vehicular múltiple se produjo a la altura del kilómetro 17 de la carretera Panamericana Sur entre un camión contra un vehículo de la Municipalidad de Lima, con trabajadores que hacían trabajos de limpieza. Lamentablemente, uno de ellos falleció.

MML decreta duelo en todas sus sedes

El grupo de trabajadores en la unidad pertenecen a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), adscrita a la MML. El siniestro fue originado por un trailer que trasladaba pollos cuando embistió contra el vehículo y otros carros.

Horas después del accidente, que dejó tres víctimas mortales y seis heridos, Emape emitió un comunicado oficial donde confirma las identidades de dos fallecidos: Jessica Corachahua Toledo, quien perdió la vida en el Hospital María Auxiliadora, y Wilfredo Rosales Mallma, trabajador de dicha empresa que murió en el impacto.

Ante ello, anunció que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha decretado duelo en las sedes de la corporación municipal.

"En señal de duelo, la comuna edil ha dispuesto el izamiento de la bandera municipal a media asta en todas las sedes de la corporación municipal", se lee en el mensaje.

#Comunicado | Emape informa a la opinión pública lo siguiente:👇 pic.twitter.com/cN4hHv1ScT — EMAPE - MuniLima (@EmapeMML) January 14, 2026

Por su parte, Emape confirmó que los heridos aun permanecen en hospitales y centros de salud cercanos, recibiendo atención médica por parte de la evaluación del personal especializado.

Además, la compañía informó que se encuentra brindando acompañamiento directo a los trabajadores heridos y a sus familiares.

"Emape activó sus protocolos de atención brindando, a través de sus asistentes sociales y personal especializado, acompañamiento directo a los trabajadores heridos y a sus familias, además de asistencia legal", señaló.

Liberación de persona atrapada

En declaraciones a Exitosa, el capitán de los Bomberos del Águila, confirmó que más de seis fueron las personas heridas y que fueron trasladados rápidamente para ser atendidos en centros médicos. Además, mencionaron que trabajaron durante horas con la persona atrapada.

"Estos carros cuando trabajan están detenidos con todo su sistema de avisos, luces, ponen una carreta también que se llama la carreta de sacrificio, que es en donde impactan cuando un carro choca. Pero como pueden ver era un camión de pollos pesados, entonces supongo que se lo ha llevado completo, como ve está en C, doblado. Hay otros carros que han revotado, uno de transporte, entonces se ha complicado un poco el trabajo", informó.

Agregó que hubo mucha dificultad para llegar al punto del accidente, debido al cierre que generó la colisión. Informó que los heridos tienen policontusiones y dos fallecidos, que sería el líder de los trabajos que se sestaban llevando acabo.