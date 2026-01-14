Mototaxistas denuncian que son excluidos por el Gobierno: "No somos considerados, se nos deja de lado"

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del paro de transporte público en Lima y Callao desarrollado este miércoles 14 de enero, el presidente de la Federación Nacional de Mototaxistas, Julio García, denunció que han sido excluidos de la ley que próximamente reglamentará el Gobierno para combatir el crimen organizado que atenta contra el rubro de transporte.

En ese sentido, hizo referencia a que Ley N.° 32490, únicamente se encargará de atender a las empresas de transporte público y transporte de mercancías que sufran los efectos de los delitos de extorsión y sicariato, puesto que, - para él - es una clara señal de que los empresarios del sector están viendo por sus intereses económicos, mas no uno colectivo.

"Ley no ve por la vida del transportista"

En entrevista para el programa "Exitosa Te Escucha", el dirigente transportista cuestionó el enfoque de la ley que fuera publicada por el Congreso el pasado 3 de noviembre del 2025, al recordar que la propuesta crea, por ejemplo, un fondo estatal de riesgo y garantía para proteger las unidades y empresas afectadas, cuando en sí no se está viendo el valor humano de los transportistas que representa.

Bajo esta consideración, señaló que a nivel nacional hay un aproximado de 3 000 000 de mototaxistas, de los cuales 1 000 000 hay en Lima Metropolitana, siendo el cono norte el punto más crítico donde trabajan, debido a que cada cierto tiempo queman las unidades de los dueños que se resisten a pagar 'cupos'.

Sobre latente problemática acusó al propio presidente José Jerí de no considerarlos, ni a ellos, ni a los taxistas formales, y que la razón se debería a la presión de quienes encabezan los gremios y empresas de transporte público, porque en caso de cada incidente delictivo, el Estado les reconocerá económicamente por los daños y perjuicios.

"No está enfocándose en la vida del transportista en sí, de aquel que presta el servicio, llámese cobrador, llámese chofer, llámese mototaxista, taxista, se está enfocando en el interés lucrativo para seguir generando ganancias para ellos y asegurar sus rutas (...) no estamos ni considerados, ni contabilizados en esa norma, se nos descuida", acusó.

Dispositivo se promulga este fin de semana

Desde el Módulo Itinerante de Seguridad ubicado en Acho (Rímac), el presidente José Jerí se reunió con los dirigentes de los principales gremios del sector y transportistas para escuchar sus demandas. Además, anunció que este fin de semana promulgará ciertas normas a favor de este sector, entre las que destaca la cuestionada Ley N.° 32490.

"La Ley 32490, que máximo el día sábado está lista, aprobada por el Consejo de Ministros, y, como máximo, publicada el domingo para que entre en vigencia el lunes", aseveró.

Asimismo, mencionó que sobre lo conversado con los conductores, lideres gremiales y trabajadores del sector transporte, va a publicar también la norma que prohíbe la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta.

En medio del reclamo unánime de los transportistas, quienes exigen acciones concretas al Gobierno para proteger sus vidas, también se suma el gremio de mototaxistas, acusando al mandatario de no preocuparse por velar por su seguridad, tranquilidad y vida.