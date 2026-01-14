RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Presidente marca distancia

"No soy profesor, soy abogado": José Jerí rechaza comparación de su reunión con la de Castillo en Sarratea

El mandatario negó similitudes entre su encuentro con un empresario chino en un chifa y las reuniones secretas de Pedro Castillo en Sarratea, asegurando que no tiene nada que ocultar.

El mandatario buscó que su caso sea comparado al de Pedro Castillo en Breña.
14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/01/2026

El presidente José Jerí rechazó con firmeza las comparaciones entre su reunión extraoficial con un empresario chino y los encuentros que el expresidente Pedro Castillo sostuvo en la casa de Sarratea. Durante su participación en el marco del paro de transportistas, Jerí se mostró molesto por las críticas y aseguró que su estilo de gobierno es distinto.

"No soy profesor, soy abogado y dinámico", expresó, marcando distancia de Castillo y defendiendo su gestión. La frase se convirtió en el eje de su respuesta a quienes cuestionan la transparencia de sus actos.

La reunión en el chifa

La polémica se originó tras difundirse imágenes de Jerí llegando encapuchado a un chifa en San Borja el pasado 26 de diciembre, donde se reunió con el empresario Zhihua Yang.

El encuentro no fue registrado en el Portal de Transparencia y se realizó de manera discreta, lo que generó suspicacias sobre su carácter. Presidencia reconoció la cita y la calificó de "inocua", señalando que se trató de una conversación vinculada al Día de la Amistad Perú-China.

Defensa del mandatario

Jerí insistió en que no teme a una investigación sobre el caso. "No tengo nada que ocultar", afirmó, subrayando que su reunión no tuvo irregularidades y que está dispuesto a que se revisen los detalles. Con ello buscó neutralizar la narrativa adversa que lo asocia con prácticas de opacidad.

La comparación con Sarratea se sostiene por la forma del encuentro: fuera de Palacio, sin registro oficial y con intento de discreción. Para sus críticos, estos elementos evocan las reuniones secretas de Castillo.

Jerí, en cambio, defendió su estilo como cercano y dinámico, asegurando que su intención es dialogar directamente con distintos sectores y actores.

Las declaraciones se dieron en medio de la protesta de gremios de transporte, que reclaman medidas efectivas contra la violencia y la extorsión. Jerí aprovechó ese escenario para responder a las críticas, intentando proyectar una imagen de apertura y compromiso con la ciudadanía, aunque la polémica por la reunión en San Borja sigue marcando la agenda política.

El rechazo de Jerí a la comparación con Sarratea busca diferenciar su gestión de la de Castillo y reafirmar su identidad política. Sin embargo, la controversia refleja la sensibilidad pública frente a cualquier encuentro extraoficial del presidente y la necesidad de reforzar la transparencia en sus actos.

