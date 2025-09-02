Histórica gaseosa Pasteurina regresa al mercado peruano luego de 25 años: Los detalles sobre su retorno y nuevas presentaciones

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cautivó a miles de familias peruanas desde su aparición por su distintivo sabor a hierbaluisa. Ahora, tras estar lejos de las vitrinas por más de dos décadas, retorna al mercado para retomar su lugar. Hablamos de la emblemática gaseosa Pasteurina. En la siguiente nota te informamos sobre los detalles de este sorpresivo retorno y las nuevas presentaciones que ofrecerá.

Un retorno sorpresivo, pero entrañable

La icónica bebida ha vuelto de manera sorpresiva gracias a una iniciativa de la Empresa Yura S.R.L., la cual embotella otra gaseosa llamada Kola Escocesa. Pero más allá de la nostalgia, esta vez Pasteurina no slo busca conquistar a Arequipa, donde ya está siendo disfrutada, sino también busca ganarse nuevamente un nombre y el gusto del público de Lima y otras provincias.

Cabe precisar, la gaseosa icónica retornará para reconcectar con sus antiguos consumidores y conquistar a una nueva generación que por primera vez sabrá de su existencia.

Una fórmula renovada

En tal sentido, esta vez, a fin de adaptarse a los hábitos de consumo actual, la fórmula contará con menos azúcar, un perfil más suave de gasificación y sin la presencia de octógonos en su etiquetado. Pero, mantendrá intacto su característico aroma y sabor a hierbaluisa.

Además, Pasteurina retornará al mercado en dos presentaciones. La primera de ellas será de 440 mililitros para consumo individual y de 1.5 litros para compartir con la familia o amistades. Y por si fuera poco, la Empresa Yura S.R.L. reveló que esta gaseosa crecerá con nuevos sabores como manzana y toronja para el deleite de sus consumidores.

La importancia de Pasteurina

Por su parte, Fernando Odiaga Arias, gerente general de la Empresa Yura S.R.L, subrayó que la importancia del regreso de Pasteurina radica en que será "un tributo a los sabores que nos unen".

Cabe destacar, que Pasteurina se sumará a una industria nacional nueva, pero con el objetivo de innovar. Además, formará parte de un portafolio de destacadas marcas emblemáticas como Kola Escocesa, Nectarín, Agua Mineral Yura y Agua Fontainebleau.

Así, buscará marcar el inicio de una nueva etapa en su historia y recuperar un lugar especial en la memoria de las familias peruanas.

De esta manera, la emblemática gaseosa peruana Pasteurina retornará al mercado después de más de 20 años de la mano de la empresa Empresa Yura S.R.L., buscará no solo conquistar a Arequipa, donde ya circula, sino también a Lima y otras provincias del país.