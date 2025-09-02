Piero Corvetto: resultados de elecciones generales 2026 se podrán conocer en línea: "Se acabó el secretismo"

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras su salida de la Comisión de Constitución del Congreso, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, expuso las nuevas actualizaciones de las futuras elecciones generales ante la prensa.

Elecciones generales 2026 se podrán conocer en línea

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, fue invitado por la Comisión de Constitución y Reglamento junto a otros representantes del sistema electoral peruano para exponer la organización de los próximos elecciones generales de 2026.

Dentro de la exposición de Corvetto, resaltó al voto electoral digital como una alternativa a la votación tradicional por su característica de votación desde cualquier parte. Así, resaltó su aplicación será progresiva y para grupos limitados ya preseleccionados.

"Personas con discapacidad, Fuerzas Armadas, y Policía Nacional, bomberos, personal del INPE, Migraciones, Defensoría Del Pueblo; son 11 grupos que han sido priorizados para esta primer plan piloto del voto digital", indicó.

Ante su encuentro con diversos medios, Corvetto mencionó además un particularidad de los próximos comicios: los resultados irán actualizándose de forma digital cada cinco minutos a través de la página web del ONPE y con primeros resultados desde las cinco de la tarde.

"Van a tener la presentación de resultados en línea desde las 5:00 p.m. Se acabó el secretismo. Se acabó el tema de que ONPE es el dueño de los resultados electorales. Nunca más. A partir de las 5:00 de la tarde van a tener la presentación de resultados con absoluta disposición y van a tener actualizaciones cada cinco minutos", aseveró.

Las primeros resultados a conocerse virtualmente sería la elección presidencial. Además, indicó que los comicios para el próximo año serían extensas, con alrededor de ocho horas de escrutinio. Esto tras tener 39 partidos políticos aptos para la elección de presidente, vicepresidente y otros cargos: "la cédula será grande", indicó.

ONPE presentó cédula de votación para próximos comicios

El ONPE presentó este 2 de setiembre la primera simulación de la cédula de votación con miras a las próximas elecciones generales 2026. La cédula presentada cuenta con 5 elecciones: presidente de la República, a los vicepresidentes de la República y a los representantes ante el Congreso y el Parlamento Andino para el periodo 2026-203, todas estas elecciones se incluirán en una sola cartilla.

Lo que resalta de anteriores cédulas de votación son las dimensiones estimadas por el organismo electoral: 42 centímetros de ancho por 44 de alto aproximadamente. Esta cartilla contiene las 3 alianzas políticas establecidas más los 36 partidos políticos inscritos que dan como resultado 39 organizaciones políticas para las elecciones.