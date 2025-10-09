Atentado contra Agua Marina: Mininter asegura que evento no contaba con las garantías necesarias

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior se pronunció sobre el reciente ataque contra la orquesta Agua Marina ocurrido la noche de este miércoles 8 de octubre. A través de un comunicado, el Mininter condenó los hechos de violencia sobre esta popular agrupación y dejó en claro que ya iniciaron las investigaciones de rigor para dar con el paradero de los atacantes.

"El Ministerio del Interior condena enérgicamente los hechos de violencia ocurridos durante el concierto de Agua Marina en el distrito de Chorrillos. La PNP se encuentra trabajando para dar con los responsables de este atentado y proceder a capturarlos", indicaron.

Mininter señala que evento no tenía las garantías necesarias

En la segunda parte del pronunciamiento, la entidad liderada por Carlos Malaver señala que este concierto, realizado en el Círculo Militar de Chorrillos, no contaba con las garantías necesarias que otorga la Dirección de Gobierno del Interior. Además, precisaron que la Policía Nacional de dicho distrito no había sido informada de la actividad por lo que seguridad de los asistentes nunca estuvo garantizada.

"Sin perjuicio de ello, cabe señalar que este evento privado no contaba con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter, ni la PNP de dicha jurisdicción fue comunicada de este evento, por lo que se dejó expuesta la seguridad de los artistas y los asistentes", añadieron.

Es importante precisar que esta información ya habría sido brindada por el jefe de la Región Policial Lima luego que se produjera la ráfaga de disparos que dejaron heridos a cuatro integrantes de la agrupación y un asistente.

Además, el Mininter pidió a los organizadores y responsables de este tipo de espectáculos a cumplir con los requisitos exigidos para no poner el riesgo la vida de la gente que acude a los mismos.

"Se exhorta a los organizadores de esta clases de espectáculos no deportivos a cumplir con todos los mecanismos y protocolos correspondientes a fin de contar con los permisos y garantías de seguridad necesarios", finalizaron.

Municipalidad de Chorrillos confirma que evento contaba con autorización

Contrario a lo dicho por la cartera de Carlos Malaver, la Municipalidad de Chorrillos aseguró que los organizadores del espectáculo habían solicitado los permisos correspondientes a través de los canales regulares.

Sin embargo, también anunciaron el inicio de las investigaciones correspondientes para determinar cualquier tipo de irregularidad.

De esta manera, el Ministerio del Interior indicó que la actividad donde Agua Marina fue atacada, no contaba con las garantías necesarias que otorga su despacho.