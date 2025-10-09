Atentado contra Agua Marina: Integrantes no necesitan intervención quirúrgica, confirmó médico del Hospital Almenara

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos integrantes de Agua Marina que resultaron heridos tras el ataque en ocurrido Chorrillos sobre la noche de este miércoles 8 de octubre, se encuentra recibiendo atención en el Hospital Guillermo Almenara.

De acuerdo a las declaraciones de la esposa del animador, Wilson Javier Ruíz Julca de 40 años, este necesitaba ser intervenido de emergencia tras haber recibido dos impactos de bala en el pecho. Sin embargo, el médico emergenciólogo Ricardo Villarán, desmintió esta versión asegurando que tanto él como el tecladista, César Augusto Mori Lizama de 51 años, se encuentran estables.

Integrantes de Agua Marina no necesitan cirugía de emergencia

En diálogo con Exitosa, el profesional de la salud indicó que los integrantes de Agua Marina pasaron por las evaluaciones de rigor por lo que el cirujano de tórax de dicho nosocomio indicó que no es necesaria una intervención quirúrgica de emergencia. Eso sí, el médico dejó en claro que uno de ellos cuenta con una herida de bale en uno de sus órganos.

"Todavía no se tiene un tiempo ya que es según como vayan evolucionando. Aún no podemos decirles exactamente, pero lo importante es que están fuera de peligro. Uno de ellos tiene un órgano parcialmente, el otro no. Ya el cirujano de tórax dijo que no requiere una intervención quirúrgica de emergencia", precisó.

Se mantendrán en Unidad de Cuidados Especiales de Emergencia

En esa misma línea, Ricardo Villarán indicó que el tecladista y animador de la agrupación de Sechura fueron rápidamente atendidos a su llegada al Hospital Almenara. Pese a que están fuera de peligro, se mantendrán internados en la Unidad de Cuidados Especiales de Emergencia del centro médico.

"Llegaron a las 11:30 de la noche procedente del policlínico Rodríguez Lazo en Chorrillos donde fue la primera atención. Llegaron estables, se les realizaron los exámenes necesarios, fueron evaluados por el cirujano de tórax y determinó que no requieren una intervención quirúrgica. Estamos con una conducta médica expectante y van a permanecer en la Unidad de Cuidados Especiales de Emergencia todo el tiempo que sea necesario", añadió.

Por último, el médico aseguró que no contaba con la autorización necesaria de la familia para brindar más detalles sobre el estado de salud de los heridos, pero dio a conocer que uno de ellos contaba con una herida de bala en la espalda.

"Solo puedo decir que es en la espalda ya que no tenemos autorización de la familia para dar más detalles. Llegaron estables y se mantienen estables, pero deben permanecer internados y ya se han tomado todas las medidas", finalizó.

En resumen, el médico emergenciólogo del Hospital Guillermo Almenara, Ricardo Villarán, aseguró que ambos integrantes de Agua Marina se encuentran estables y seguirán bajo observación de los especialistas.