SJL: Joven de 21 años con denuncias por extorsión y robo fue asesinado a balazos

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un joven de 21 años fue asesinado a balazos la noche del último fin de semana en la urbanización Santa Isabel, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La víctima fue identificada como Parra Huamaní Adriano Javier, quien perdió la vida tras recibir varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. El crimen ha generado preocupación entre los vecinos de la zona.

Víctima tenía varias denuncias

De acuerdo con testigos, el ataque ocurrió alrededor de las 8:20 p. m. cuando el joven caminaba por la cuadra del jirón Jorge Basadre. Según las primeras versiones, era perseguido por dos sujetos que finalmente lo interceptaron en el cruce con la cuadra 24 del jirón Urbano. En ese punto le dispararon a quemarropa y luego escaparon con rumbo desconocido a bordo de dos motocicletas que los esperaban cerca del lugar.

Una vecina relató los momentos de tensión que se vivieron durante el ataque. "Dos han venido detrás, y él ha venido adelante. Ha recibido más o menos 3 disparos. Nos ha sorprendido lo que ha pasado, y en todo caso, pedimos a las autoridades que haya más cuidado, más seguridad, mayormente para nuestros hijos", señaló.

La Policía Nacional investiga el caso y no descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas. Según las autoridades, la víctima registraba denuncias por extorsión y además estuvo detenida en 2024 por hurto y robo agravado. Las cámaras de seguridad de negocios cercanos serán fundamentales para identificar a los responsables y determinar si otras personas participaron en el asesinato.

🔴🔵 San Juan de Lurigancho: Sicarios asesinan a balazos a joven de 21 años.



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Otro crimen en SJL

Hace unos días, dos amigos fueron asesinados a balazos en la calle Veridio, en la zona de San Hilario, a la altura de la avenida Los Postes, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según las primeras hipótesis de la Policía Nacional, el doble crimen estaría relacionado con una presunta rivalidad entre bandas criminales dedicadas a la microcomercialización de drogas en el sector.

Las víctimas fueron identificadas como Breiner Henríquez Salcedo Sánchez y Juan Carlos Condori Contreras, de 25 años. Este último murió en el acto, a pocos metros de su vivienda, mientras que Breiner fue trasladado de emergencia al hospital 10 de Canto Grande, donde lamentablemente perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas. Familiares y vecinos quedaron conmocionados tras el brutal ataque ocurrido en plena vía pública.

Con este nuevo homicidio, San Juan de Lurigancho vuelve a ser escenario de un crimen que mantiene enfp alerta a sus vecinos. Mientras las investigaciones continúan, la Policía busca determinar el móvil del asesinato e identificar a los responsables, en medio de la preocupación ciudadana por los constantes hechos de violencia que se registran en el distrito.