Incendian mototaxi de empresa Aravicus en Independencia: Exigen el pago de 15 mil soles

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de la convulsión social generada por la ola de criminalidad, extorsión y sicariato, se registró un nuevo caso a consecuencia de este mal. En Independencia sujetos incendiaron un mototaxi de la empresa Asociación Servicios Especiales Aravicus.

Cámaras de seguridad captaron el hecho

El hecho se registró en el asentamiento humano La Ampliación Las Américas, las cámaras de seguridad de la zona captaron lo sucedido. En las imágenes se observa a tres sujetos, dos de ellos encapuchados. Uno de estos se acercó al vehículo y, posteriormente, una explosión envolvió la unidad en llamas.

El fuego dejó reducido a cenizas el mototaxi, sumado a ello afectó a otros vehículos cercanos, como por ejemplo, una motocicleta que sufrió daños estructurales, un poste de alumbrado público y los cables eléctricos que se quemaron, así como la parte posterior de un carro se derritió.

Lo sucedido viene siendo investigado por las autoridades para hallar a los responsables de este ataque. Asimismo, vecinos denunciaron la ausencia de patrullaje policial en la zona, pese al estado de emergencia en Lima y Callao. Por ello, exigen una mayor presencia de las autoridades.

Empresa paga extorsión

Un equipo de Exitosa se comunicó con los trabajadores de la empresa de transporte, quienes detallaron que no han dejado de cumplir con el pago puntual de los montos exigidos por extorsionadores, por lo que aseguran que este nuevo ataque sería producto de una nueva organización criminal que buscaría sumarse a la tortura de esta empresa.

La suma que pide esta nueva banda es de 15 mil soles y de manera mensual por unidad, es de mil soles, una suma que los trabajadores aseguran ya no poder cubrir.

"El pueblo, vivimos con miedo, nadie está libre en realidad. Ahorita al vecino le pasó, mañana dé repente a mi, así sucesivamente. Es una herramienta de trabajo, él trabaja diariamente y trae un sustento para su hogar, pero ahorita como lo han dejado", dijo un vecino.

Los propios usuarios de estas empresas se encuentra atemorizados, pues pueden resultar heridos producto de estos ataque al usar estas unidades que vienen siendo extorsionadas.

Es en ese contexto, en medio del día 15 del estado de emergencia en Lima y Callao que se registra un nuevo ataque contra una unidad de transporte menor, una empresa de mototaxis a la que una segunda banda criminal le pide pagar 15 mil soles.