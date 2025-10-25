Incendio cerca al Congreso de la República: MML no descarta que siniestro haya sido provocado

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se pronunció sobre el incendio registrado cerca al Congreso de la República. Al respecto, el municipio capitalino señaló que cabe la posibilidad de que el siniestro haya sido provocado.

MML se pronuncia tras incendio cerca a Congreso

La mañana de este sábado 25 de octubre, en un edificio ubicado en el jirón Junín N° 650, en el Cercado de Lima, se suscitó un incendio de código 3 al cual acudieron hasta 21 unidades de bomberos para mitigar las llamas de fuego y evitar que se expandan a las casas aledañas.

Al respecto, la muncipalidad liderada por Renzo Reggiardo recurrió a sus redes sociales oficiales para publicar un comunicado y brindar mayores detalles sobre el incidente que ocurrió frente al Palacio Legislativo a través de 10 ítems.

En tal sentido, indicó que el siniestro "afectó los almacenes de productos plásticos y cartones, contiguos en un edifcio multifamiliar". También, reveló que la emergencia se encuentra "confinada y controlada" gracias a la labor del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Además, la MML detalló que los vecinos de la zona fueron evacuados por personal de las Gerencias Gestión del Riesgo de Desastres, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Humano y Fiscalización en conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP). Además, los trabajadores de esta misma gerencia realizarán la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

MML no descarta que incendio fue provocado

Asimismo, informaron que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Lima Metropolitana coordinó el envío de cisternas de agua con Sedapal.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/y1CsASjKbx — Municipalidad de Lima (@MuniLima) October 25, 2025

Adicionalmente, subrayaron que el alcalde Lima, Renzo Reggiardo, lideró y supervisó todas las acciones de respuesta. Y el municipio limeño sostuvo que no descarta que este incendio haya sido provocado.

" No se descarta que el incendio haya sido provocado , de acuerdo con información de inteligencia vinculada a la marcha programada para hoy, sábado 25 de octubre, en pleno estado de emergencia", se lee en el pronunciamiento.

Bomberos resultan heridos

La emergencia provocó que tres hombres de rojo resultaron heridos como parte de su labor para sofocar el siniestro. Así lo dio a conocer el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, descartando que fueran cuatro tal y como lo informó EsSalud más temprano.

🔴 #EsSalud ha desplegado una ambulancia del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) con personal asistencial hacia la zona del incendio que se desarrolla en la cuadra 6 del jirón Junín, en el Cercado de Lima, a fin de prestar la atención y el apoyo que sean... pic.twitter.com/p0AGDnQYwj — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) October 25, 2025

En resumen, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, la Municipalidad de Lima señaló que no descarta la posibilidad de que el incendio suscitado cercano al Congreso de la República haya sido provocado.