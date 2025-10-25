Incendio cerca al Congreso: Cuatro bomberos resultaron heridos durante atención al siniestro

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que vienen atendiendo a cuatro bomberos que resultaron heridos durante la atención al incendio de la cuadra 6 del jirón Junín, en Cercado de Lima.

Incendio recalificado a código 3

Hasta el momento ya son 21 las unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntario del Perú, los que vienen atendiendo el siniestro que ha sido recalificado a código 3, es decir, de gran magnitud y que requiere una atención inmediata.

La emergencia que se viene registrando al lado del Congreso de la República, ya ha dejado a cuatro bomberos heridos como resultado de las labores para apagar el fuego. Ellos fueron trasladados por ambulancia del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE), tres de ellos se encuentran en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen y uno fue llevado hasta el Hospital de Emergencias Grau.

🔴 [Actualización] | Cuatro bomberos heridos y afectados por el incendio de la cuadra 6 del Jr. Junín, en el Cercado de Lima, fueron trasladados a hospitales de #EsSalud: tres al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen y uno al hospital Grau. Todos ellos están recibiendo... pic.twitter.com/qvxUGDx5Ng — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) October 25, 2025

Según lo informado por EsSalud los heridos se encuentran estables. Por su parte, el Ministerio de Salud ha informado que el Sistema de Atención Móvil de Urgencia y Emergencia (SAMU) movilizó una ambulancia para atender a eventuales heridos y el personal médico de los hospitales Arzobispo Loayza y Dos de Mayo se encuentran alerta ante la posible llegada de afectados.

Incendio se extendió

El siniestro, que se registra desde las primeras horas de la mañana se registró en un inicio en, aparentemente, un inmueble que funcionaba como establecimiento comercial, sin embargo, con el pasar de las horas se ha extendido a algunas galerías y se está buscando que no extienda a las viviendas.

La preocupación radica en que el fuego viene registrándose cerca a casonas antiguas de adobe y quincha, que de afectarlas, podría generar que familias queden damnificadas y que el incendio cobre más fuerza. Cabe señalar que, debido a los heridos registrados, el comandante de los bomberos ha decidido retirar al personal del interior y se está atacando el fuego desde la escalera telescópica.

En cierto momento las unidades de emergencia registraron problemas con el abastecimiento de agua, pero este fue resuelto luego de que Sedapal enviara dos camiones cisterna para reforzar la atención del siniestro. Adicionalmente, informaron que se incrementó la presión del servicio en la zona afectada y un equipo se encuentra en el lugar habilitando los hidrantes, así como brindando soporte técnico.

Es en este contexto que se registraron 4 bomberos heridos durante la atención al incendio que se viene registrando en la cuadra 6 del jirón Junín cerca al Congreso, en Cercado de Lima.