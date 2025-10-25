Tipo de cambio HOY en Perú: ¿Cuál es el precio del dólar este sábado 25 de octubre?

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cuánto vale el dólar en Perú para este sábado, 25 octubre, y así poder proteger tu poder adquisitivo frente a las variaciones del mercado. Asimismo, en esta nota te revelamos el tipo de cambio de esta moneda estadounidense en nuestro país, según Sunat y el BCRP.

¿Tendencia a la baja? Este es el precio del dólar hoy

Saber el precio del dólar es importante para la finanza personal y empresarial, ya que afecta directamente en el costo de vida, el valor de las deudas en dólares, las inversiones y las transacciones comerciales. Así que estar informado ayuda a tomar decisiones financieras más estratégicas, como cuándo comprar o vender la moneda y evitar alguna pérdida o afectación a tu economía.

En ese marco, una entidad oficial que te permite conocer diariamente cuál es la fluctuación del dólar es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que te revelamos a continuación para comprender el comportamiento de esta divisa que se ha convertido en tema de interés para el público en general.

SÁBADO, 25 DE OCTUBRE COMPRA VENTA S/ 3.377 S/ 3.385

Los valores reflejados por Sunat revelan una tendencia a la baja, pues en comparación al día de ayer, viernes 24 de octubre, esta moneda estadounidense estaba para la compra con S/3.393 y S/3.400 para la venta, mientras que el jueves fue de S/3.395 para la compra y la venta con S/3.401.

Por otro lado, según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio de esta divisa en casas de cambio es de:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.370 | Venta S/ 3.395

Así cerró el tipo de cambio ayer

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, 24 de octubre: en 3,3850, (con una apertura de 3,3920), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3789, con un máximo de 3,3890 y un mínimo de 3,3710.

Cierre del tipo de cambio interbancario.

Factores que influyen en el precio del dólar

¿Pero por qué varía el precio del dólar? Pues bien, debes de tener en cuenta que el comportamiento de esta divisa depende de una serie de factores, entre ellos, los siguientes:

La intervención del BCRP.

Inestabilidad o cambios de gobierno.

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el cobre y el oro, que Perú exporta. Decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. (como subir o bajar tasas de interés).

Teniendo en cuenta ello, si estás pensando en cambiar dólares, es importante comparar el tipo de cambio ofrecido por distintas casas de cambio, bancos y plataformas digitales, ya que las tasas pueden variar significativamente y afectar el valor final de tu transacción. Las entidades donde puedes ver el precio del dólar es Sunat, el BCRP y la SBS.

Así que si piensas cuidar mejor tus finanzas, te revelamos en esta nota de Exitosa cuál es el precio del dólar en la jornada de este sábado, 25 de octubre.