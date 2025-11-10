Incendio de código 2 consume almacén de combustibles en Jicamarca: Bomberos controlan emergencia al 50%

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de código 2 se registró esta madrugada en el anexo 8 de Jicamarca, distrito de Lurigancho-Chosica, provincia de Huarochirí, donde un depósito de materiales combustibles ardió durante varias horas, generando una densa humareda visible desde distintos puntos del sector.

De acuerdo con información proporcionada por Exitosa Noticias, el siniestro comenzó alrededor de las 4:00 a. m. y se propagó rápidamente debido a la presencia de aceites, pinturas y residuos de combustible dentro del almacén, lo que complicó el trabajo de los bomberos.

Bomberos lucharon contra el fuego durante toda la madrugada

El brigadier Marco San Martín, jefe de la emergencia, informó que más de 30 bomberos participaron en las labores de control con apoyo de tres unidades de agua, una escala, dos unidades eléctricas, una ambulancia y una cisterna de mil galones.

"Inicialmente encontramos un almacén totalmente prendido con material de reciclaje y residuos combustibles. Hubo deflagraciones que nos obligaron a retirar al personal para salvaguardar su integridad", explicó el brigadier San Martín.

El oficial indicó además que el fuego fue confinado al 50% y que se necesitarán alrededor de dos horas adicionales para extinguir completamente los focos activos y remover los escombros.

Vecinos desalojaron sus pertenencias por precaución

Ante el avance del fuego y la intensa humareda, vecinos del sector optaron por sacar sus pertenencias, entre ellas camas, refrigeradoras y muebles, para evitar daños mayores. Algunos habitantes también ayudaron a despejar el agua que ingresaba a sus viviendas debido al trabajo de los bomberos.

"Hemos ayudado a sacar las cosas del vecino para evitar que el fuego llegue hasta acá. No sabíamos bien qué se almacenaba, pero era un depósito con materiales sólidos", comentó un residente de la zona.

El brigadier San Martín recordó la importancia de que los almacenes de este tipo cuenten con extintores y sistemas eléctricos en buen estado, pues los incendios en depósitos con líquidos inflamables pueden expandirse rápidamente.

Afortunadamente, no se registraron víctimas ni viviendas afectadas, aunque los bomberos advirtieron que el almacén no contaba con información clara sobre los materiales almacenados, lo que dificultó la respuesta inicial.

A primeras horas de la mañana, la emergencia permanecía bajo control parcial, con los bomberos trabajando en el enfriamiento y remoción de escombros en el cruce de las calles Huarochirí y Modesto Reynoso, en Jicamarca. Las autoridades locales evalúan los daños y se investigará si el depósito contaba con la autorización municipal para operar con materiales combustibles.