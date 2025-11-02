Incendio se registra frente a Plaza Grau muy cerca a GRIFO: Esto se sabe del siniestro

02/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un video en redes sociales generó una nueva alarma en la población tras el inicio de un incendio detrás del grifo Repsol de Plaza Grau donde se observa un espeso humo negro proveniente cerca a la estación ubicada en el Centro de Lima.

Incendio cerca a Plaza Grau

Se reporta un incendio entre las intersecciones de la avenida Paseo de la República cruce con la avenida Miguel Grau en el centro de la ciudad, muy cerca a las instalaciones del grifo Repsol ubicado frente al reconocido monumento.

En las imágenes compartidas en redes sociales se observa el humo del incendio proveniente de la zona posterior de la estación de gas hacia donde, al menos, dos unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios habrían acudido.

Según el reporte se observa que el tránsito vehicular continuaba con normalidad, sin embargo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya se encontraban en la zona para apoyar con la dirección del tráfico.

El siniestro se registra ante la expectativa de algunos ciudadanos que, imprudentemente, se quedan cerca de la zona siniestrada. El incendio generó una columna de humo negra que viene siendo atendida por el personal de bomberos.

La estación de servicio se encuentra cerca al centro comercial Polvos Azules. Por el momento, no se ha emitido ninguna alerta de pérdida humana o una mayor extensión del incendio hacia zonas aledañas.

Incendios de gran magnitud son constantes

Desde el incendio de código 3, la clasificación más alta para un siniestro, ocurrido en Pamplona Alta en San Juan de Miraflores, se han presentado constantes incendios de similares características. El origen de tal incendio del pasado 11 de octubre no ha sido determinado por el momento. Al menos 80 familias resultaron damnificadas.

Posterior a ello, el pasado 25 de octubre se presentaron dos incendios que requirió la misma capacidad operativa de los bomberos. El primero de ellos sucedió entre el jirón Junín y Andahuaylas, frente al Congreso de la República; el segundo ubicado en una galería ubicada en el jirón Huanta. Ambos siniestros fueron de gran capacidad.

Uno de los más cercanos incendios ocurrió el pasado 30 de octubre cerca al mercado Unicachi en el distrito de Comas. Siete unidades de bomberos acudieron a apagar las llamas del incendio originados al interior de una zona de materiales de construcción y artículos eléctricos. El manejo de tales emergencias fueron operadas por el Cuerpo de Bomberos tras largas horas de jornadas.

Hasta el momento, el incendio registrado cerca al medio día de este domingo 2 de noviembre viene siendo atendido por el personal de voluntarios cerca a la estación Repsol de las avenidas Paseo de la República y Miguel Grau frente a la plaza de la misma nominación.