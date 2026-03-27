Incendio de gran magnitud consume fábrica textil en Surco: bomberos lograron controlar la emergencia

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Esta madrugada se registró un gigantesco incendio en el distrito de Santiago de Surco, provocando que una fábrica textil sea consumida completamente por las llamas. Afortunadamente, los bomberos pudieron controlar la emergencia, aunque reportaron que tuvieron inconvenientes al momento de realizar sus labores por diferentes motivos.

Incendio código 3 en fábrica textil de Surco

Según informó nuestro reportero, Michael Salazar, el fuego consumió aproximadamente 600 m² del local, por lo que fue necesaria una gran movilización por parte de los bomberos. Fueron aproximadamente 20 unidades y 80 bomberos los que se requirieron para atender la emergencia y controlar las llamas antes de que se extiendan a viviendas aledañas.

Sin embargo, el comandante Alfonso Panizo, a cargo de la emergencia, informó que tuvieron problemas al momento de intentar llegar al lugar del incendio, especialmente porque las vías para llegar a la fábrica eran muy estrechas.

"Es una planta textil y la pérdida es prácticamente total. El techo ha colapsado y el principal problema es la falta de agua en el sector, así como la ausencia de una red pública con hidrantes de alta presión. Hemos tratado de combatir el incendio durante una hora y media y actualmente ya está totalmente confinado", indicó.

Asimismo, aseguró que ya estaban trabajando en una zona aérea para apagar completamente el incendio. "Como hay un colapso estructural, el techo está completamente caído. Entonces, en media hora, el comandante Palacios va a iniciar el ingreso para terminar de apagar esto", agregó.

🔴🔵 Surco: Bomberos logran confinar incendio código 3 en fábrica textil



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Finalmente, se informó que los trabajos de remoción de escombros tomarán aproximadamente cuatro horas para que los dueños puedan retomar el control del local, que ha quedado completamente destruido.

¿Qué hacer en caso de incendio?

En caso de incendio, lo primero es mantener la calma y alertar a quienes estén cerca. Activa la alarma si existe y evacúa de inmediato por rutas seguras. No uses ascensores y, si hay humo, avanza agachado cubriendo nariz y boca con un paño húmedo para evitar intoxicarte.

Si el fuego es pequeño, utiliza un extintor solo si sabes manejarlo. De lo contrario, aléjate y llama a los bomberos. Una vez fuera, no regreses por objetos personales. Reúnete en un punto seguro y sigue las indicaciones de las autoridades hasta que la emergencia haya sido completamente controlada.

Es así que, el incendio fue finalmente confinado tras varias horas de arduo trabajo de los bomberos, pese a las dificultades presentadas. Las autoridades continuarán evaluando los daños y las condiciones del lugar, mientras los propietarios intentarán recuperar lo que quedó. No se reportaron víctimas, pero las pérdidas materiales fueron totales.