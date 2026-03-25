Incendio afectó puestos de venta de frutas en Los Olivos: Vecinos aseguran que extorsionadores lo provocaron

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Presuntos extorsionadores estarían detrás del incendio reportado en el exterior del mercado Agrario, ubicado en el distrito de Los Olivos. Según se conoció, uno de los comerciantes venía siendo víctima de amenazas, por lo que se presume que el ataque esté vinculado a presuntos actos delictivos.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, el hecho ocurrió en horas de la madrugada de este miércoles 25 de marzo, exactamente en la avenida Santa Elvira, en donde hay un edificio de cinco pisos, el cual se vio seriamente afectado por el siniestro.

Las llamas se reportaron en el primer piso de dicho inmueble en donde se ubican tres puestos de venta de frutas, posteriormente, el incendio se expandió hasta los niveles superiores, donde el propietario alquilaba habitaciones a tres familias, cuyos integrantes se vieron afectados por inhalación de humo.

Luego de reportarse el incendio, llegaron hasta la zona, al menos cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú con la finalidad de realizar el trabajo respectivo. De tal modo, tras un amplio plazo, los bomberos controlaron las llamas y el incendio fue extinguido.

Propietario brindó detalles

Exitosa también llegó hasta el lugar de los hechos y pudo observar los severos daños en el inmueble y en los negocios. Asimismo, pudimos mantener diálogo con el dueño del edificio, quien brindó detalles sobre lo ocurrido.

Además, precisó que uno de los comerciantes venía siendo víctima de amenazas por parte de extorsionadores, desde hace dos meses, por lo que presume que el incendio fue provocado para lanzar una advertencia a dicho negociante y otros más.

"Esto ha sido provocado, parece que ha sido provocado. Se ubican tres puestos de frutas, ya tienen más de cinco años. Uno de los comerciantes (venía recibiendo amenazas) hace dos o tres meses, estaba amenazado", indicó el propietario.

Autoridades realizan investigación

Cabe mencionar que, las cámaras de seguridad ubicadas al exterior de dicho recinto quedaron totalmente quemadas producto del siniestro, por lo que se dificultaría la posible identificación de los responsables, los cuales, hasta el momento, no han sido capturados.

Agentes de Policía Nacional del Perú (PNP) de la comisaría de Pro llegaron para realizar las diligencias respectivas e iniciar investigación respecto a la causa de dicho siniestro. Mientras tanto los comerciantes y vecinos de la zona expresaron su indignación debido a que las autoridades atenderían sus denuncias por extorsión.

De esta manera, vecinos de Los Olivos han hecho un llamado a las autoridades para que brinden mayor seguridad en la zona, debido a que comerciantes del mercado Agrario serían víctimas de extorsiones.