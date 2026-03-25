Fallece querida periodista junto a sus tres hijos: Revelan detalles del incendio en su casa

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una querida periodista deportiva falleció junto a sus tres hijos en un trágico incendio ocurrido en su casa. Las autoridades desplegaron sus esfuerzos para descubrir las causas exactas que dieron origen al siniestro que ha dejado desconcertada a la comunidad del periodismo.

Periodista deportiva fallece en incendio: ¿De quién se trata?

De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades, un incendio se registró en una casa en White Bear Lake, Minnesota. Las llamas alcanzaron gran parte de la vivienda y fueron los vecinos quienes dieron alerta al equipo de emergencia y a los bomberos para poder mitigar el fuego.

El Departamento de Bomberos local sostuvo que el fuego se extentió hasta el techo y el intenso humo dificultó las labores de rescate de cuatro personas en el interior de la vivienda, que luego confirmaron se trataban de la periodista de hockey Jessi Pierce, de 37 años, y sus tres menores hijos.

Lamentablemente, todos perdieron la vida, al igual que la mascota de la familia. De acuerdo a CBS News, el jefe de bomberos, Greg Peterson, confirmó que ya se abrió una investigación para determinar el origen del fuego y describió la pérdida como un golpe para la comunidad.

Colegas lamentan la muerte de la periodista

Tras revelarse el fallecimiento de Pierce y sostener que "la investigación del incendio sigue en curso", una ola de condolencias y homenajes no tardaron en llegar para despedir a la periodista y a sus tres menores hijos.

La National Hockey League (NHL) expresó su duelo en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X: "Toda la familia de la Liga Nacional de Hockey envía sus oraciones y más sentidas condolencias a la familia Pierce por el fallecimiento de Jessi Pierce y sus tres hijos pequeños".

Asimismo, expresaron estar devastados y desconsolados por esa irremediable pérdida. Reordaron a Jessi Pierce como una "valiosa integrante del equipo de NHL durante una década" y "amante del deporte", que siempre se caracterizó por su energía, profesionalismo y la atención que siempre puso en su familia.

NHL lamenta muerte de la periodista Jessi Pierce.

¿Quién fue Jessi Pierce?

Después de graduarse de la Universidad Estatal de Iowa, Pierce persiguió su sueño de convertirse en escritora de la NHL trabajando para los Minnesota Wild y logrando que su trabajo apareciera en innumerables publicaciones, incluyendo USA Hockey, The Athletic y el Minnesota Hockey Journal.

Periodista Jessie Pierce falleció junto a sus tres hijos durante un incendio en su vivienda.

Se reveló que el esposo de la periodista se encontraba fuera de la ciudad por un viaje de trabajo en el momento del incendio que dejó sin vida a la comunicadora Jessi Pierce y sus tres hijos, el último 21 de marzo. Hasta ahora las autoridades investigan las causas del siniestro.