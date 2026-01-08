Incendio en Maranguita: Reportan gritos desde el interior del centro juvenil en San Miguel

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de grandes proporciones se registró este jueves 8 de enero alrededor de las 9:30 de la noche en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, ubicado en el distrito de San Miguel.

Según información preliminar, se presume que el siniestro estaría vinculado a un posible motín, luego de que vecinos de la zona reportaran gritos desde el interior del establecimiento. Cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron a la emergencia.

Siniestro viene siendo controlado

Tras el reporte del incendio de gran magnitud en el Centro Juvenil, se reportó que la situación de emergencia ya está siendo controlada. Alertaron que dicha circunstancia habría ocurrido por una revuelta de los internos.

Noticia en desarrollo...