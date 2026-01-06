Incendio en geriátrico dejó al menos dos fallecidos y más de 30 heridos: Caso bajo investigación

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una residencia de adultos mayores resultó gravemente afectada por un incendio, que dejó al menos dos fallecidos y más de 30 heridos. El caso se encuentra bajo investigación para determinar las causas del siniestro en Olavarría.

Emergencia por incendio en geriátrico

Según los primeros reportes, una tragedia dejó en luto a al menos dos familias. Pues bien, alrededor de las 9:30 p.m. del último lunes, 5 de enero, la presencia de humo y fuego alertó a los residentes del geriátrico 'El Hogar de la Sabiduría', ubicado en la calle 25 de Mayo y 110 del barrio Isaura, en la ciudad bonaerense de Olavarría.

El titular de Defensa Civil, Adrián Guevara, dio detalles del siniestro en una conferencia de prensa realizada en el Hospital Municipal. De acuerdo a lo revelado, la Guardia del Cuartel de Bomberos, personal de UTOI, fuerzas policiales y 15 ambulancias del SAME se pusieron en acción ante el llamado de la emergencia por las llamas que salían de las habitaciones de la residencia de adultos mayores.

Asimismo, detalló que el incendio "ya estaba generalizado en un primer piso y que la condición de evacuación de los abuelos que se encontraban en el primer piso hacía necesaria la intervención de más efectivos".

Siniestro dejó dos muertos y decenas de heridos

Asimismo, expresó que, en primera instancia, se acercaron ocho unidades del Cuartel Central y más de 40 bomberos, además de una veintena de ambulancias, para tratar de sacar a las personas que se encontraban en el piso afectado.

Para evacuar a los adultos mayores en el piso alto se usaron escaleras y tablas, en un trabajo coordinado. Vecinos de la zona se acercaron espontáneamente para colaborar con mantas y agua para los evacuados. Lamentablemente, el incendio dejó dos fallecidos y al menos 37 heridos, los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:

Hospital Municipal: 25 internados , de los cuales cuatro ya fueron sometidos a tratamiento en cámara hiperbárica debido a cuadros de intoxicación por monóxido de carbono.

, de los cuales cuatro ya fueron sometidos a tratamiento en cámara hiperbárica debido a cuadros de intoxicación por monóxido de carbono. Clínica María Auxiliadora: 8 personas internadas, algunas de ellas en terapia intensiva.

algunas de ellas en terapia intensiva. Clínica Cemeda: 4 pacientes internados.

Trágico incendio en un geriátrico de Olavarría: siete dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar 👇

Mirá #ALaBarbarossa en https://t.co/S24R6EXbgG pic.twitter.com/tHbaxLLWYo — telefe (@telefe) January 6, 2026

Causas del incendio bajo investigación

Por el momento no se lograron establecer las causas del incendio. Según versiones de residentes y trabajadores, las llamas habrían empezado en una de las habitaciones de la planta baja; sin embargo, el caso aún se mantienen en investigación en manos de la Policía Científica de Argentina para determinar las responsabilidades.

"Tenemos que informar que hay dos personas fallecidas, no sabemos las identidades. Está trabajando Policía Científica, que va a determinar de quiénes se trata y cómo se originó el siniestro", indicó el jefe de Defensa Civil, Adrián Guevara.

De esta manera, una nueva tragedia internacional ha causado conmoción. Un incendio en geriátrico en Olavarría, en Argentina, dejó un saldo preliminar de al menos dos fallecidos y más de 30 heridos.