Más de 9 mil llamadas de emergencia se reportaron durante las fiestas de fin de año 2025, según el Minsa

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante las celebraciones de fin de año 2025, el Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) registró 9 680 llamadas en la línea gratuita 106, según informó el Ministerio de Salud. La cifra, que se dio en el marco de la Alerta Amarilla, refleja la magnitud de la demanda asistencial en Lima Metropolitana durante estas fechas de alto riesgo.

Del total de llamadas, 5 144 fueron consultas médicas, mientras que se realizaron 2 088 despachos de ambulancias, con atención efectiva en 1 732 emergencias. En contraste, 3 557 llamadas fueron clasificadas como no pertinentes, lo que evidencia también el uso indebido de la línea en momentos críticos.

Traslado aeromédico

Entre las intervenciones más delicadas destacó el traslado aeromédico de un neonato de ocho días desde Arequipa hacia Lima, bajo estrictos protocolos de seguridad y coordinación interinstitucional. El caso mostró la capacidad del sistema para responder a situaciones de alta complejidad incluso fuera de la capital.

Durante temporada de fiestas, se realizaron más de 2 mil despachos de ambulancias.

Respuesta rápida ante emergencias por incendios

El SAMU también brindó apoyo en diversos incendios ocurridos en Lima durante las fiestas:

25 de diciembre (Rímac) : incendio código 4, despliegue de 4 ambulancias y 3 atenciones médicas.

: incendio código 4, despliegue de 4 ambulancias y 3 atenciones médicas. 26 de diciembre (Miraflores) : incendio en tienda de bicicletas, atendido por 1 unidad móvil.

: incendio en tienda de bicicletas, atendido por 1 unidad móvil. 29 de diciembre (Chorrillos) : incendio código 2, con 2 ambulancias desplegadas.

: incendio código 2, con 2 ambulancias desplegadas. 31 de diciembre (Santa Anita) : emergencia en avenida Huarochirí, con 3 ambulancias en acción.

: emergencia en avenida Huarochirí, con 3 ambulancias en acción. 31 de diciembre (Villa El Salvador): incendio en Separadora Industrial, atendido por 1 unidad móvil médica.

Una situación de gravedad

Las cifras reflejan la alta vulnerabilidad de la población durante las fiestas, cuando se incrementan los accidentes de tránsito, quemaduras por pirotecnia e intoxicaciones.

La saturación de la línea 106 y el elevado número de despachos de ambulancias muestran que el sistema de emergencias se enfrenta a un desafío estructural: atender miles de casos en periodos cortos de tiempo, con recursos limitados y bajo presión constante.

Los numerosos casos y los recursos limitados podrían representar un problema.

El balance del SAMU durante las fiestas de fin de año 2025 evidencia tanto la capacidad de respuesta como la magnitud del problema. Con más de 9 mil llamadas en pocos días, la alerta amarilla puso a prueba la operatividad del sistema prehospitalario y dejó en claro que la prevención ciudadana es clave para reducir la carga de emergencias en fechas de alta concentración social.