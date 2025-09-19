RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Se podría llegar a un acuerdo

Gobernador de Cusco sobre situación de Machu Picchu: "La solución está en manos de dos empresas"

La reunión entre representantes de Consettur y San Antonio de Torontoy deberían llegar hoy a un acuerdo antes de cumplir la tregua de 72 horas para definir a la empresa encargada del transporte de visitantes hacia la ciudadela inca.

Gobernador de Cusco indica que solución de traslado a Machu Picchu está en ambas (Fuente: Composición Exitosa)

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, indicó que la solución del transporte que afecta la llegada a la ciudadela de Machu Picchu "está en manos de dos empresas", Consettur, cuyo plazo venció el 1 de setimebre; y San Antonio de Torontoy, empresa provisional que manejaría buses hacia Machu Picchu Pueblo. 

Solución dependería de ambas empresas

Warner Salcedo se pronunció sobre la problemática desatada en Cusco e indicó que la solución vendría de parte de las empresas y apela a que "en el espacio privado lo resuelvan" según indicó para los medios de comunicación. 

"La solución está en manos de dos empresas que por ley tienen la designación, la responsabilidad de darnos la solución. Una empresa que tiene título habilitante, autorización para poder movilizar a los visitantes y la otra que, no lo tiene, pero que en los requisitos que necesitan para funcionar necesitan un grifo, un espacio de maestranza. Esa conversación ya es ajena a una autoridad", indicó Salcedo. 

De no llegar a una solución a la problemática de transporte por parte de las empresas privadas, el gobernador indica que como autoridad, desde el gobierno regional, están desarrollando planes de contingencia.

"Estamos desarrollando planes de contingencia pero que no dependen solo de un gobierno regional, de un municipio provincial", indicando que la solución involucra en primera instancia a la respuesta de ambas empresas antes que autoridades.

San Antonio de Torontoy y el acceso a grifería 

Según información recogida por Exitosa Noticias, en la localidad de Aguas Calientes se cuenta con una grifería para el abastecimiento de combustible al que eventualmente podría acceder la empresa San Antonio de Torontoy, mediante un permiso de Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería). De esta manera, ya no sería necesario que la empresa de buses tenga que construir un grifo de combustible. 

De no lograrse este traspaso hacia la siguiente empresa encargada del transporte hacia Machu Picchu, se tardaría un tiempo más en lograrse el abastecimiento de este combustible, retrasando el transporte de los visitantes.

Mañana se cumple tregua de 72 horas

De no lograrse un acuerdo entre ambas empresas de transporte en la reunión de hoy en Lima, se volvería a la paralización de rieles y la obstaculización en la vía Ollantaytambo- Machu Picchu. Por el momento, turistas se están desplazando en los buses de la empresa Consettur hacia la Llaqta de Machu Picchu. 

Este sábado 20 sería el último día de conversación para llegar aun acuerdo en donde se necesita la respuesta de ambas empresas involucradas y autoridades que velen por el cumplimiento del acuerdo en beneficio del turismo justo para la población. 

