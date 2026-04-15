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¡Dale a tu engreído el cuidado que merece!

Municipalidad de Surco ofrece atención veterinaria accesible este viernes 17 de abril

La Municipalidad de Santiago de Surco, en alianza estratégica con el Ministerio de Salud, Pet Time Veterinaria y RENIAN, invita a todos los vecinos y dueños de mascotas a una jornada dedicada exclusivamente a la salud integral de sus compañeros peludos.

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Municipalidad de Surco ofrece atención veterinaria accesible este viernes 17 de Composición Exitosa

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/04/2026

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En un esfuerzo conjunto por promover la salud pública y el cuidado animal, el Parque María Reiche, ubicado en el cruce de la Calle Cristóbal Colón con la Avenida Valle del Sur,  en Santiago de Surco, será el escenario este viernes 17 de abril de una nueva y gran Campaña Integral de Salud para Mascotas

Esta iniciativa, pensada para la comodidad de los vecinos y la salud de sus "engreídos", representa una oportunidad inmejorable para acceder a servicios veterinarios de calidad.

La jornada dará inicio a las 9:30 a. m. y se extenderá hasta agotar stock, por lo que se recomienda a los interesados acudir temprano.

Servicios gratuitos para la prevención y el cuidado

La campaña ha sido diseñada para abordar las necesidades preventivas más críticas de perros y gatos, ofreciendo un paquete de servicios básicos sin costo alguno.

La prevención es la base de la salud animal, y por ello, los asistentes podrán acceder gratuitamente a la vacunación antirrábica, un pilar fundamental para la salud pública y la seguridad de la comunidad. 

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Además de la inmunización contra la rabia, la jornada incluirá servicios de desparasitación interna, también se ofrecerá limpieza de oídos, un procedimiento sencillo pero vital para prevenir infecciones auditivas comunes en las mascotas. 

Estos servicios gratuitos demuestran el firme compromiso de las instituciones organizadoras por facilitar el acceso al cuidado esencial para todos los animales, sin barreras económicas.

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Atención especializada a costo social

Reconociendo que la salud de una mascota requiere cuidados más allá de lo básico, la Campaña Integral también ha previsto servicios especializados a costo social, haciéndolos accesibles a la economía familiar.

En esta sección, los propietarios podrán asegurar a sus mascotas con vacunas para perros y gatos que cubren otras enfermedades graves, como la leptospirosis, KC y la vacuna quíntuple, entre otras. Esta es una excelente oportunidad para completar o actualizar el esquema de vacunación de los compañeros peludos.

Un aspecto destacado de la campaña es el enfoque en la formalización y seguridad. A costo social, los vecinos podrán acceder a la aplicación de microchip. Este dispositivo, esencial para la identificación, aumenta significativamente las posibilidades de recuperar a una mascota en caso de pérdida y fomenta el Registro Nacional de Identificación Animal (RENIAN), colaborando con una tenencia responsable y organizada.

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Al facilitar el acceso a cuidados preventivos gratuitos y servicios especializados a precios accesibles, no solo estamos protegiendo a nuestros engreídos, sino que estamos construyendo una comunidad más saludable, segura y consciente del valor del bienestar animal. 

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