¿El chofer no respetó la tarifa del medio pasaje universitario? Conoce cómo denunciar ante Indecopi

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El derecho al medio pasaje no es opcional, sino una obligación legal que las empresas de transporte público en el Perú deben acatar rigurosamente. Diariamente, miles de estudiantes se movilizan hacia sus centros de estudio bajo el amparo de esta normativa, la cual establece que, mediante la presentación del carné universitario, el usuario solo debe abonar el 50 % de la tarifa regular.

¿De cuanto es la multa por no acatar el medio pasaje?

La directora de Fiscalización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Milagros Pozo, destacó que el medio pasaje no es opcional para los transportistas, sino un mandato legal.

Ante las constantes quejas del sector estudiantil, las autoridades han ratificado que cualquier intento de omitir este beneficio o cobrar montos excedentes constituye una infracción grave, sujeta a drásticas sanciones administrativas y económicas.

En esos casos, el Código de Protección y Defensa del Consumidor contempla sanciones severas. Las multas pueden llegar hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a más de 2 millones de soles.

Conoce cómo y dónde presentar una denuncia

Para garantizar la defensa del consumidor, el Indecopi ha dispuesto diversas vías orientados a canalizar las quejas de manera eficiente. Entre ellos resalta la herramienta digital "Reclama Virtual", una plataforma accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet donde los afectados deben consignar sus datos en un formulario interactivo.

No obstante, la institución también permite la opción de registrar reclamos de forma anónima para aquellos que prefieran salvaguardar su identidad.

En cuanto a los plazos y beneficios de este proceso, cuando se formaliza un reclamo individual, el Indecopi emite una resolución en un periodo estimado de 30 días. En caso de que se logre confirmar la falta, la empresa de transporte implicada queda obligada por ley a devolver al pasajero el monto exacto cobrado de forma indebida.

Asimismo, la autoridad tiene la facultad de activar fiscalizaciones de oficio, lo que podría derivar en la aplicación de sanciones económicas complementarias si se detecta que el incumplimiento del medio pasaje es una práctica reiterada por parte de la compañía.

Desde 2020, Indecopi contabilizó más de 450 reclamos contra empresas de transporte por vulnerar el derecho al medio pasaje. Las sanciones impuestas, como la de más de 1 millón de soles a la empresa TUSA, demuestran el alcance de las medidas de fiscalización y la importancia de denunciar cualquier vulneración.