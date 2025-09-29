Independencia: Hombre de 75 años falleció tras ser atropellado por bus de la policía

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la intersección de la avenida Los Jazmines con la avenida Túpac Amaru, un adulto mayor de 75 años que se encontraba cruzando la calle fue atropellado por un bus de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de Independencia.

Adulto mayor fue atropellado por bus policial

En el distrito de Independencia alrededor de las 21:00 horas, un hombre de 74 años fue atropellado cuando se encontraba cruzando la calle. Tras ser impactado, el adulto mayor voló por los aires causándole el lamentable fallecimiento.

El bus policial se encontraba circulando por la vía exclusiva del Metropolitano cuando impactó contra el hombre. Según información recogida por Exitosa, efectivos policiales llegaron para cercar la zona por la ocurrencia del crimen.

El hombre fue identificado como Félix Obregón Pajuelo, quien salió de su vivienda en busca de trabajo, con el fin de ganarse la vida. El hombre de 75 años constantemente se encontraba en busca de empleo para solventar a su familia, sobre todo, por cuidar a su hija de 40 años con problemas de salud.

El adulto mayor era el sostén económico de su hogar. Su esposa, también adulta mayor, recién se encuentra recuperando de un mal de salud, por lo que el padre de familia ingresaba el dinero a casa.

"Todos los días él se va a buscar la vida. Yo tengo una niña discapacitada de 40 años, yo también recién estoy mejorando. Tengo dos nietas que no tienen a su papá", contó su esposa.

Familia denuncia que no permiten sentar denuncia

Los familiares del agraviado se han acercado a la comisaría de Independencia para sentar la denuncia policial tras el atropello de su ser querido. Sin embargo, en declaraciones alegaron que no les habían permitido presentar la denuncia por ser un tema "complejo".

Las respuestas obtenidas en la dependencia policial indicaron que los mismos comisarios indicaron que ellos manejarían la denuncia, según denuncia la familia. Antes de salir del atropello, el anciano se comunicó con su esposa para indicarle que traería un artículo de su trabajo para el siguiente día para poder generar dinero alrededor de las 05:00 p.m.

"Cuando fue a sentar la denuncia la policía dijeron que ellos se iban a encargar. No nos aceptan y a mi hermana la sacaron"

El bus no se encontró en la vía exclusiva del Metropolitano al momento de la denuncia en medios de comunicación. La familia pide justicia para su deudo.