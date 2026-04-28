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Tragedia en Colcabamba

Operativo en Huancavelica: Militares debieron avisar a la policía antes de realizar intervención, afirma Yaranga

El especialista en temas de terrorismo y narcotráfico, Pedro Yaranga, aseguró que los militares no cumplieron debidamente el protocolo de una intervención.

Operativo en Huancavelica: Militares debieron avisar a la PNP antes de realizar
Operativo en Huancavelica: Militares debieron avisar a la PNP antes de realizar Foto: Pepa Noticias / IA

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 28/04/2026

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En diálogo con Exitosa, Pedro Yaranga, experto en temas de terrorismo y narcotráfico, indicó que los militares implicados en el fatal operativo en Huancavelica, en donde fallecieron cinco jóvenes deportistas, debieron informar a la policía especializada sobre la intervención a realizar.

Militares omitieron protocolo en la intervención

En el contexto de la tragedia en Colcabamba, el especialista en temas de narcotráfico señaló que existieron irregularidades en el protocolo de intervención del Ejército. Según señala, en procesos de intervención, los militares primero deben comunicar sobre el operativo a la policía especializada y después a un representante del Ministerio Público

Sin embargo, en este caso en particular no habría sucedido el primer contacto con la PNP después que el conjunto militar recibiera información sobre el tránsito de una presunta camioneta que transportaba material ilícito por la zona.

"En el comunicado del Comando Conjunto se apresura al decir que la patrulla recibió el primer disparo. El comunicado sí indica de que la patrulla estaba haciendo control territorial, que significa que son puramente militares, sin participación policial, porque si hubiera se habla de fuerzas combinadas [...] Igualmente creo que han obviado algunos protocolos de intervención", sostuvo.

Ante lo expuesto, Yaranga se cuestiona el motivo por el cual la patrulla militar no informó sobre el operativo con la comisaría de Colcabamba, en donde sí existen especialistas de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO).

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"No sé´ por qué es que no se ha solicitado la presencia de algún especialista, por ejemplo de la Dirando, estaban cerca a la comisaría de Colcabamba, tranquilamente podrían haber comunicado a la comunidad y allí sí existe policía antidroga", refirió.

Jóvenes que perdieron la vida no portaban armas

En la charla para 'Hablemos Claro', Pedro Yaranga confirmó que los jóvenes asesinados en la intervención no tenían armas entre sus pertenencias ni en el vehículo en el que viajaban, tal como lo ha señalado el abogado de los deudos.

"En el momento de la intervención, la camioneta no había droga ni había armamento. Todos las personas que estaban ahí no tenían armamento. Quizás la primera intervención podría haber sido balear las llantas de la unidad", expresó.

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Como se ha confirmado, los jóvenes fueron interceptados cuando venían de jugar un campeonato en el fútbol. En la camioneta viajaban ocho personas: cinco fallecieron, dos resultaron heridas y otra consiguió escapara para después entregarse a las autoridades.

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