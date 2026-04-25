Patricio Arce: Poder Judicial ordenó la LIBERTAD del exfutbolista tras anular su condena de 22 años de prisión

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dictó la libertad inmediata del exfutbolista Patricio Arce, tras anular la sentencia de 22 años de cárcel que pesaba en su contra. El exjugador, quien fue vinculado al asesinato de un cobrador en el Callao en 2021, dejará la prisión luego de que la justicia dejara sin efecto el fallo que lo señalaba como responsable del crimen ocurrido en La Perla.

Dicha sala superior ordenó que otro juzgado colegiado realice un nuevo juicio oral, con un mejor estudio de autos, a fin de que emita la resolución que corresponde conforme a derecho.

Poder Judicial dispuso la libertad inmediata

La Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao adoptó esta medida al declarar "fundado" el recurso de apelación que interpuso la defensa legal de exfutbolista contra dicha condena que se le impuso el 14 de setiembre del 2023, como coautor del delito de homicidio calificado en este caso.

Pese a la anulación de la sentencia, la situación legal de Patricio Arce aún no está resuelta. La sala superior ha ordenado que un nuevo juzgado colegiado inicie un segundo juicio oral, exigiendo un análisis más riguroso de los autos para emitir un fallo conforme a ley. Mientras se desarrolla este nuevo proceso, el exfutbolista no podrá salir del país por un periodo de nueve meses, medida que ya fue notificada a la Superintendencia Nacional de Migraciones.

El colegiado determinó que Arce afronte esta etapa bajo comparecencia con restricciones, lo que incluye el cumplimiento estricto de reglas de conducta y el pago de una caución económica de 10 000 soles. La justicia fue enfática al advertir que, ante cualquier incumplimiento de estas normas, se procederá de inmediato con su ubicación y captura a nivel nacional para que regrese a prisión.

Sentencia y motivos de la condena

El Poder Judicial condenó a 22 años de cárcel a Patricio Arce, exfutbolista del club Sporting Cristal, tras ser hallado culpable del asesinato en agravio de un cobrador de combi en el 2021, en el Callao.

Según los testimonios, el asesinato fue una represalia por el atentado que sufrió el expelotero, la noche del 14 de enero de 2021, mientras miraba un partido de fútbol callejero. En este ataque falleció un adolescente por impactos de bala.

La misma pena privativa de la libertad reciben sus cómplices: Omar Armando Agurto Márquez y Lender Lyr Torres Castro. Según la información, ambos sujetos se encargaron de ejecutar el crimen por encargo del exfutbolista del club Sporting Cristal.

La Décima Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao estuvo a cargo de sustentar la acusación de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado.