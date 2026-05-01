Fallece el cómico ambulante 'Pompinchú' luego de estar internado por varios días

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de una lucha contra una complicada fibrosis pulmonar, el comediante Alfonso Mendoza de 55 años, recordado por su apodo "Pompín" que interpretaba el personaje con nombre "Pompinchú" ha fallecido este 1 de mayo.

Este hecho habría ocurrido en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre luego de encontrarse internado varios días con una serie de complicaciones médicas. Asimismo, esta confirmación la habría dado el hermano del comediante Raymundo Mendoza y el doctor que había tratado a Alfonso Mendoza los últimos días.

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