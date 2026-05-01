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Fallece el cómico ambulante 'Pompinchú' luego de estar internado por varios días

La confirmación de su deceso la dio el hermano del cómico ambulante 'Pompinchú', luego de estar internado por varios días en el hospital.

Fallece el cómico ambulante 'Pompinchú' luego de estar internado por varios días
Fallece el cómico ambulante 'Pompinchú' luego de estar internado por varios días (Difusión)

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/05/2026

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Luego de una lucha contra una complicada  fibrosis pulmonar, el comediante Alfonso Mendoza de 55 años, recordado por su apodo "Pompín" que interpretaba el personaje con nombre "Pompinchú" ha fallecido este 1 de mayo.

Este hecho habría ocurrido en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre luego de encontrarse internado varios días con una serie de complicaciones médicas. Asimismo, esta confirmación la habría dado el hermano del comediante Raymundo Mendoza y el doctor que había tratado a Alfonso Mendoza los últimos días.

Noticia en desarrollo.

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