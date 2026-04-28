Choferes de empresa de transporte Lima Sur retoman sus labores tras ataque armado: PNP custodia buses

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El transporte público continúan siendo asediadas por las bandas criminales que hoy operan con total impunidad en el país. Una muestra de ello fue lo ocurrido el último sábado en Chorrillos donde un bus de la empresa de transportes Lima Sur fue atacado a balazos cuando se encontraba a solo metros de llegar a su patio de maniobras.

Conductores de Lima Sur retoman sus labores tras atentado

Según testigos, un sujeto se acercó hasta quedar a solo metros del chofer para efectuar los disparos que solo atinaron a dar contra la ventana de esta unidad. A pesar del ataque, el piloto avanzó varios metros hasta finalmente ingresar a su cochera y ponerse a buen recaudo junto con los pocos pasajeros que estaban a bordo.

A partir de ese día, los choferes de la empresa Lima Sur decidieron denunciar el hecho y no prestar sus servicios con normalidad a pesar de cientos de pasajeros utilizan sus unidades. Para colmo de males, este lunes, una nueva banda criminales les hizo llegar una nueva amenaza exigiéndoles el pago de 10 soles por unidad para no atentar nuevamente contra ellos.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Choferes de la empresa de transporte Lima Sur retomaron sus labores luego de las amenazas y del ataque criminal que sufrieron recientemente. Actualmente, agentes de la Policía Nacional vienen custodiando los buses en su patrio de maniobras.



📻 95.5 FM... pic.twitter.com/uqjU1JSwks — Exitosa Noticias (@exitosape) April 28, 2026

Este hecho se da a pesar de que ya pagan 6 soles por cada bus a otra organización a cambio de una falsa seguridad. Como se recuerda, esta empresa de transporte cuenta con un largo recorrido desde Chorrillos hasta San Juan de Lurigancho.

Policías resguardan buses y patio de maniobras

Por suerte, luego de una larga reunión entre los conductores y los dirigentes de la empresa, se llegó a un buen acuerdo por lo que este martes volvieron a salir a las calles para retomar sus labores. Eso sí, la directiva les pidió no declarar a la prensa a raíz de los recientes hechos.

Además, Exitosa pudo corroborar que agentes de la Policía Nacional del Perú se hicieron presentes en el patio de maniobras para brindar seguridad a los conductores ante un posible nuevo ataque armado.

Además, los efectivos también están en atenta vigilancia en otros patios de maniobras de otras empresas de transportes que siguen siendo amenazadas por organizaciones criminales. Como se recuerda, esta medida fue anunciada por el propio Ministerio del Interior el cual se comprometió incluso a acompañar durante todo su ruta.

En resumen, la empresa de transportes Lima Sur retomó sus labores luego de haber sufrido un atentado armado el último sábado. Por suerte, efectivos de la PNP resguardan el patio de maniobras de esta línea en Chorrillos.