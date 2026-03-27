Inyectar más dinero a Petroperú es darle un "oxígeno provisional", advierte exviceministro

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La reciente transferencia de S/ 23 millones a Petroperú para sostener la operación de gas en el sur del país volvió a abrir el debate sobre la viabilidad de la empresa estatal.

En diálogo con Exitosa, el exviceministro de Energía y Minas y docente de ESAN, Arturo Vásquez, advirtió que la situación de la compañía es crítica y que las inyecciones de dinero público solo representan un alivio temporal. Vásquez señaló que existe poca claridad sobre la información económica de Petroperú y que la estatal viene enfrentando problemas en sus operaciones.

"En este momento es un misterio lo que está ocurriendo porque hay poca transparencia respecto a la información económica de la empresa. Esta crisis ha sido exacerbada porque Petroperú no ha tenido el brazo operativo suficiente para poder manejar la adquisición de crudo para refinar y abastecer de GLP y combustible", señaló.

El exviceministro fue enfático en señalar que Petroperú se encuentra en un contexto de quiebra técnica, sin capacidad para afrontar sus acreencias a corto plazo. Además, recordó que la deuda total supera los seis mil millones de dólares, sin que exista un plan de reestructuración a largo plazo.

"Para poder resucitar a esta empresa hay que inyectar cerca de dos mil millones de dólares, que es el monto asociado al capital de trabajo para pagar a los proveedores de crudo y los mantenimientos", explicó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el exviceministro de Energía, Arturo Vásquez, señaló que Petroperú requeriría de una inversión de $ 2 mil millones para poder "resucitarla". Indicó que con eso se les pagará a los proveedores de crudo o mantenimientos,... pic.twitter.com/3FYJyXJVDx — Exitosa Noticias (@exitosape) March 28, 2026

Un "oxígeno provisional"

Ante la pregunta sobre el sentido de seguir rescatando a la estatal con transferencias millonarias, Vásquez fue tajante al criticar que ello tan solo serviría para dar soluciones financieras a corto plazo que, sumado a la poca trasparencia de a dónde se destinan los recursos, no ofrece una solución real.

"Para darle un poco más de oxígeno en un respirador artificial. Ese oxígeno se va a un agujero negro fiscal, porque no hay transparencia y no sabemos qué hacen con el dinero. Sabemos que compran y pagan a proveedores, pero luego de eso no sabemos qué ocurre, no se publica la información".

Del mismo modo, Vásquez descartó la posibilidad de que la empresa llegue a ser privatizada, pese a que el tema es bandera de varios candidatos en campaña. Y no necesariamente por cuestiones políticas, sino que su valor en el mercado sería muy poco atractivo, respaldando su respuesta en un estudio que analizó, precisamente, el valor de la estatal.

"No se puede privatizar por la sencilla razón que nadie quiere dar un sol. La consultora Arthur D. Little hizo una evaluación del valor de la empresa y este era negativo: menos dos mil millones de dólares aproximadamente", reveló.

Las declaraciones de Arturo Vásquez ponen en evidencia la fragilidad financiera de Petroperú y cuestionan la efectividad de las transferencias estatales. Para el exviceministro, la empresa opera bajo un esquema de "oxígeno provisional" que no resuelve su quiebra técnica ni su deuda millonaria, mientras la privatización se descarta por falta de interés en el mercado.