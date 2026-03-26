Mesías Guevara afirma que hubiese preferido debatir con López Aliaga: "Hay que decirle sus verdades"

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la tercera fecha del Debate Presidencial 2026, el candidato del Partido Morado, Mesías Guevara, declaró en entrevista con Jesús Verde, periodista de Exitosa, que le hubiese gustado enfrentarse a Rafael López Aliaga en lugar de Keiko Fujimori, subrayando que el líder de Renovación Popular se postula con "ideas medievales" que "hacen mucho daño al país".

"Soy sincero, me gustaría haber debatido con él más que con Keiko, porque a este señor hay que decirle sus cosas de verdad. Es un señor que está haciendo mucho daño al país, cree que está en el siglo XV cuando estamos en el XXI y no puede ser que un pensamiento medieval quiera imponerse en nuestro país".

Podrían enfrentarse

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que la siguiente semana continuará el ciclo de debates , esta vez en torno a los temas de Educación, Innovación y Tecnología y Empleo, Desarrollo y Emprendimiento.

Las fechas serán del 30 de marzo al 1 de abril , siendo el 31 de marzo cuando Guevara volverá a coincidir con Keiko Fujimori y, además, con Rafael López Aliaga. De concretarse la terna, se cumpliría el deseo del candidato morado de confrontar directamente al exalcalde de Lima.

Mesías Guevara a López Aliaga: "Me hubiera gustado debatir con él más que con Keiko, porque a este señor hay que decirle sus verdades".



El candidato del Partido Morado asegura que Rafael López Aliaga es una persona que le hace mucho daño al país y que, por eso, le hubiera... pic.twitter.com/C0buX9NmLH — Jesús Verde (@jesusverdeL) March 26, 2026

La 'papeada' a Keiko Fujimori

Guevara participó en la terna número 3 junto a Keiko Fujimori y Jorge Nieto. Durante el intercambio sobre inseguridad y corrupción, el candidato morado ganó notoriedad en redes sociales al responder con la frase "yo la voy a papear", en alusión a la líder de Fuerza Popular.

El término, propio del lenguaje juvenil, se convirtió en tendencia y lo posicionó como uno de los protagonistas de la jornada. Consultado sobre el uso de dicha expresión, Guevara explicó que las aprendió en encuentros con estudiantes universitarios.

"Lo he aprendido en los debates a los que he estado asistiendo, donde los jóvenes me decían lo que significa ese lenguaje y he aprendido. Hay que estar en tono con ellos", señaló.

Añadió además que su intención, según afirma, fue demostrar que mantiene una cercanía genuina con la juventud y no solo un discurso preparado para la ocasión.

"La señora Fujimori pensó que solamente ella estaba usando esos términos. (...) Me han invitado a varios eventos, hay que estar con ellos, no solamente es de palabra ni decir que los jóvenes son el presente y el futuro, sino estar ahí con ellos también".

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | Respondiendo a señalamientos de Mesías Guevara, Keiko Fujimori le dijo que le hará 'ghosting', recibiendo una creativa réplica del candidato del Partido Morado, quien le dijo que él la va "a papear". Además, aprovechó para mencionar a José Domingo Pérez, que... pic.twitter.com/i8xxU87ppz — Exitosa Noticias (@exitosape) March 26, 2026

Las declaraciones de Mesías Guevara tras el debate reflejan su intención de posicionarse como un opositor frontal a los líderes tradicionales de la política peruana. Su deseo de debatir con López Aliaga y su uso de lenguaje juvenil muestran una estrategia dual: confrontar con dureza a sus rivales y conectar con las nuevas generaciones.

La expectativa ahora se centra en el próximo encuentro, donde podría darse el cara a cara que Guevara anticipa como necesario para "decirle sus verdades" al líder de Renovación Popular.