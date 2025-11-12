¿No buscas hijos? Minsa ofrece vasectomías GRATUITAS en noviembre: Descubre aquí los detalles

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció el inicio de su jornada nacional de vasectomía que se habilitará en 73 hospitales de todo el territorio peruano. A través de esta campaña gratuita, los varones tendrán la oportunidad de acceder al procedimiento de manera segura y rápida. Conoce cómo acceder y desde cuándo podrás recibir el procedimiento.

Jornada nacional de vasectomía

Los varones interesados en realizarse una vasectomía tendrán una opción rápida y segura de realizarla a través de la campaña de planificación familiar responsable promovida por la institución pública.

Esta es una intervención quirúrgica ambulatoria que puede realizarse sin bisturí. Además, el procedimiento dura aproximadamente 20 minutos y con una efectividad del 99.5%, siendo uno de los más eficaces sin afectar el deseo sexual o masculinidad.

Por tal razón, desde el 17 al 21 de noviembre, en los 73 hospitales a nivel nacional se realizará esta campaña a la que podrá acceder completamente gratis. Para inscribirse, los varones interesados deberán acudir al consultorio de planificación familiar de los hospitales enlistados. Adicionalmente, si se cuentan con más dudas se puede comunicar a la línea gratuita 113, opción 3.

Conoce los hospitales participantes

Lima este como el Hospital Emergencia Ate Vitarte, Hospital Hipólito Unanue, Hospital José Agurto Tello de Chosica, Hospital de Huaycán.

como el Hospital Emergencia Ate Vitarte, Hospital Hipólito Unanue, Hospital José Agurto Tello de Chosica, Hospital de Huaycán. En Lima centro , el Instituto Nacional Materno Perinatal, Hospital San Juan de Lurigancho, Hospital Arzobispo Loayza, Hospital San Bartolomé, Hospital Dos de Mayo

, el Instituto Nacional Materno Perinatal, Hospital San Juan de Lurigancho, Hospital Arzobispo Loayza, Hospital San Bartolomé, Hospital Dos de Mayo Lima norte , en los hospitales Sergio Bernales, Carlos Lanfranco La Hoz y Cayetano Heredia.

, en los hospitales Sergio Bernales, Carlos Lanfranco La Hoz y Cayetano Heredia. Lima Región los hospitales de Chancay, Huaral, Supe, Barranca, Huacho y Rezola.

los hospitales de Chancay, Huaral, Supe, Barranca, Huacho y Rezola. Por Ica se suman el Hospital Regional de Ica, Hospital Santa María del Socorro, Hospital de Chincha y Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca.

se suman el Hospital Regional de Ica, Hospital Santa María del Socorro, Hospital de Chincha y Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca. La Libertad se darán en ocho nosocomios: Hospital de Belén, Hospital Regional de Trujillo, Hospital La Noria, Hospital Jerusalén - La Esperanza, Hospital de Chepén, Hospital de Otuzco, Hospital Tomás Lafora y Hospital Leoncio Prado.

Para conocer la totalidad de los 73 establecimientos de salud que participan de esta jornada nacional puedes dar click en este link para consultar si te encuentras cerca de uno de ellos.

Recuerda que la vasectomía se puede realizar sin ninguna complicación luego de una evaluación personal, con consejería, y ser solicitado de manera voluntaria. Luego de esta consideración, puede acceder a la jornada nacional de vasectomía gratuita desde el 17 al 21 de noviembre.