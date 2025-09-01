Kenji Fujimori obtiene permiso del PJ para viajar a Países Bajos por motivos familiares y laborales

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

A través de una resolución emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial (PJ), el excongresista Kenji Fujimori podrá salir del país. El fallo le permite al sentenciado por el caso 'Mamanivídeos', a viajar por motivos familiares y laborales a Aruba, territorio de ultramar de los Países Bajos.

¿Qué dice la resolución?

La solicitud que Fujimori Higuchi realizó el pasado 7 de agosto, señala el pedido que hace el exparlamentario para dejar el Perú por unos días. En su alegato, señala que ha tenido poco tiempo para viajar en familia con su esposa, además de que planea grabar contenido para el podcast que tiene.

"Fortalecer vinculo conyugal de su patrocinado y su esposa Erika Viviana Muñoz Regis, dado que las oportunidades para viajar en familia han sido muy son escasas. Generar contenido para el emprendimiento de difusión digital denominado "Tampoco Tampodcast", manifiesta la solicitud.

La solicitud de Kenji Fujimori.

El juzgado a cargo le dio el visto bueno a sus argumentos y por tal motivo, autorizó que el menor de los hijos de Alberto Fujimori pueda salir del país. No obstante, esto será por unos pocos días y debiendo cumplir con informarle a las autoridades a su regreso.

"Autorizar el viaje internacional del sentenciado Kenji Fujimoridesde la ciudad de Lima, Perú hacia la ciudad de Noord, Aruba, del reino de Países Bajos, desde el 02 al 06 de setiembre del 2025, debiendo retornar a la ciudad de Lima, Perú, al término de la fecha solicitada, dando cuenta a esta judicatura respecto a su retorno, indica.

Resolución que permite a Kenji viajar.

¿Qué son los 'Mamanivideos'?

En 2018, Kenji Fujimori representaba a un grupo de disidentes dentro de Fuerza Popular. En un intento de evitar que en una segunda moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski, ofreció al parlamentario Moisés Mamani privilegios en sus proyectos. El congresista puneño lo filmó, junto a otros funcionarios para dejarlos en evidencia.

Como consecuencia, el menor de los hijos del expresidente de la República recibió una condena de cuatro años y seis meses de prisión suspendida, además de 18 meses inhabilitación como congresista, junto a Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez por el delito de tráfico de influencias en agravio del Estado.

De esta forma, Kenji Fujimori podrá dejar el país por unos días, luego de que el Poder Judicial le permitiera viajar a Aruba, Países Bajos, por fines familiares y laborales. El exparlamentario estará del 2 al 6 de setiembre fuera del país.