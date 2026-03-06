RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¿Comenzaron los problemas? Jean Deza no pudo cumplir su primer entrenamiento en Boys por insólito motivo

En lo que debía ser su primer día de trabajos con el plante de Sport Boys, Jean Deza no pudo cumplirlos debido a un inconveniente aún por resolver. Aquí los detalles.

Jean Deza no entrenó con Sport Boys por insólito motivo.
Jean Deza no entrenó con Sport Boys por insólito motivo. (Difusión)

06/03/2026

Todo hacía indicar que este viernes 6 de marzo Jean Deza se uniría definitivamente a las filas de Sport Boys tras haber llegado a un acuerdo con la administración. El atacante volvería a tener una oportunidad en la Liga 1 a pesar de sus múltiples indisciplinas en sus anteriores clubes.

Jean Deza no pudo entrenar con Sport Boys

En las últimas horas, se indicó que el futbolista y el administrador del elenco rosado, Martín Noriega, acordaron cada uno de los términos para su vínculo contractual el cual tendría más de una cláusula que proteja al club en caso de un hecho extradeportivo por parte del jugador.

Incluso se habló de que Jean Deza había hecho un 'pacto de sangre' con el 'Pato' Cabanillas, dirigente de Sport Boys, comprometiéndose a llevar un buen comportamiento. A eso se le suma que el propio futbolistas subió en su cuenta de Instagram una promesa a su madre fallecida ya que cumpliría el sueño de vestir la rosada.

Y cuando el atacante debía haber cumplido su primera sesión de trabajos con el resto de sus compañeros, este no pudo llevarlo a cabo por un insólito motivo. Resulta que el ex Alianza Lima mantiene contrato con el Santos de Nazca que milita en la segunda división.

Jean Deza captado en fiesta
Jean Deza será jugador de Sport Boys.

Jean Deza hace 'pacto de sangre' y recuerda a su madre fallecida tras fichar por un grande de la Liga 1
Por suerte, según el periodista Gustavo Peralta los representantes de ambos clubes conversarán en las próximas horas para alcanzar un acuerdo y que el jugador pueda convertirse en rosado de una vez por todas.

"No se ha caído su fichaje a Sport Boys. Si bien es cierto que aún tiene contrato con Santos De Nazca, en unas horas habrá una reunión entre el administrador Martín Noriega y el presidente del club de liga 2 para llegar a un acuerdo. La administración rosada está convencida en fichar a Deza", indicó el hombre de prensa.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco

Al igual que Deza, Carlos Zambrano y Miguel Trauco también se unirán a la misilera hasta finales de temporada. Ambos jugadores fueron separados de Alianza Lima tras ser acusados por abuso sexual por parte de una joven argentina.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco vuelven al fútbol: Serán jugadores de Sport Boys pese a ser acusados de abuso sexual
Pese a ello, los chalacos sumarán a sus filas a estos cuestionados jugadores que podrían ser de gran ayuda para el equipo que aún es dirigido por Jaime de la Pava.

En resumen, Jean Deza no realizó su primer entrenamiento con Sport Boys ya que se conoció que aún mantiene contrato con su último equipo Santos de Nazca.

