José Balcázar tras salida de Denisse Miralles: "Es cuestión de darle más empuje a la seguridad ciudadana"

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente José María Balcázar aseguró que "no ha pasado nada" con Denisse Miralles tras disponer su salida de la Presidencia del Consejo de Ministros y explicó que el cambio de premier se da con el fin de reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Razones del cambio de premier

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el mandatario señaló que la decisión del cambio de premier se dio en el marco de la lucha contra la criminalidad que atormenta al país.

"No ha pasado nada, absolutamente, simplemente es cuestión de darle más empuje al problema de la inseguridad ciudadana y siendo que esto ha sido uno de los encargos del Congreso de la República para que yo asuma la presidencia ante un proceso tan complejo de elecciones generales donde hay inclusive una sábana de opciones para poder votar", explicó.

Noticia en desarrollo...