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Antes de voto de confianza

Denisse Miralles no iba a conseguir respaldo, según Guido Bellido: "Dudo que hubiera sacado 10 votos"

El congresista de Podemos Perú, Guido Bellido, percibió que el gabinete encabezado por Denisse Miralles no habría obtenido "más de 10 votos" por lo que le comunicaron su salida del cargo.

Miralles no habría alcanzado más de 10 votos, indica Bellido
Miralles no habría alcanzado más de 10 votos, indica Bellido (Composición Exitosa)

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 17/03/2026

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En entrevista para Exitosa, el congresista de Podemos Perú, Guido Bellido, fue claro en decir que Denisse Miralles iba a recibir un respaldo mínimo de presentarse ante el Congreso solicitando el voto de confianza. Precisó que su bancada no la iba a respaldar ante la falta de una postura clara sobre Petroperú.

No iba a obtener respaldo

Guido Bellido considera que la ex premier Denisse Miralles no evaluó correctamente la situación política lo que le costó su continuidad en el cargo, siendo así "despedida antes que renuncie". "Parece que no quería salir", añadió.

Así, considera que Miralles llevó "a una situación complicada" al presidente de la República, José María Balcázar, quien le otorgó la confianza, sin embargo, no habría controlado la temperatura política del cargo. 

Según sus palabras, el Ejecutivo habría observado que la extitular de la PCM "no quería dejar" el cargo, por ello, le habrían comunicado que ya no sería parte del cargo.

"Si no renunciaba Miralles el día de mañana se presentaba en el Congreso, se sometía a la votación y yo dudo que hubiera sacado 10 votos", debido a que las "posturas y temperaturas" de las bancadas no habrían buscado "cargar" con cualquier desliz del Gobierno.

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Bellido, indicó que la bancada de Podemos Perú ya había anunciado que no iban a otorgarle el voto si el Gobierno no tenía una "postura clara" sobre la empresa petrolera Petroperú.

En ese sentido, tal partido político encuentra un problema en el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 anunciado en el gobierno de José Jerí a vísperas de Año Nuevo. De esta manera, justifican su oposición indicando que la restructuración de la empresa estatal afectarían sus activos.

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