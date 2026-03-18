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Tras su renuncia

Edwin Martínez calificó a Balcázar como "títere": Miralles trabajó "de forma adecuada y no se dejó dominar"

En declaraciones a la prensa, el congresista Edwin Martínez indicó que si bien Denisse Miralles no era de su agrado, habría ejecutado un trabajo "adecuado" durante su gestión como premier.

Edwin Martínez arremete contra presidente por salida de Miralles
Edwin Martínez arremete contra presidente por salida de Miralles (Composición Exitosa)

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 18/03/2026

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El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, se pronunció entorno a la renuncia de Denisse Miralles como presidenta del Consejo de Ministros, la cual se presentó a un día de solicitar el voto de confianza ante el Pleno del Congreso. Al respecto, indicó que hubieron presiones políticas detrás de su salida.

Miralles habría realizado trabajo "adecuado"

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el parlamentario cuestionó la decisión del presidente José María Balcázar, debido a que habría cedido ante dichas presiones, por lo que lo calificó como un "títere" de algunos partidos políticos.

En ese sentido, Martínez detalló que, si bien la expremier Denisse Miralles, no era de su agrado, la misma habría ejecutado un trabajo "adecuado" en torno a las recientes situaciones de emergencia que se presentaron en el país. Según precisó, las declaraciones de Miralles en torno a cuestionamientos de diversas bancadas, eran "contundentes".

Asimismo, recordó su trayectoria, señalando que cuando Miralles se desempeñó como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante la gestión de José Jerí, la autoridad trabajaba con una forma "disciplinada económicamente".

No cedió ante presiones de bancadas

Es así que, actualmente, Miralles no se habría dejado dominar por parte de las bancadas parlamentarias, por lo que ello, hizo que el presidente Balcázar la haya invitado a dar un paso al costado en la Presidencia del Consejo de Ministros a tan solo un día de solicitar el voto de confianza ante el Pleno del Congreso.

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"La premier (Denisse Miralles) no es de mi agrado, pero ha estado trabajando de una forma adecuada creo yo, primero porque sus declaraciones son claras, son contundentes (...) Hoy no se ha querido dejar dominar y le han dicho que hasta aquí nomás llegó lo suyo", dijo a Canal N, el último miércoles 18 de marzo.

Negó que Acción Popular haya negociado

Cabe mencionar que, sobre el pedido para la confianza el cual iba a ser definido este miércoles, Martínez precisó que iba a votar a favor del Gabinete Miralles. Asimismo, rechazó que en la bancada de Acción Popular haya intentado negociar instituciones con el Ejecutivo para otorgar dicha cuestión.

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"Cuando a mí me preguntaron sobre el voto de confianza, yo aseguré de que lo iba a dar (...) Nosotros no negociamos ministerios, el partido político de Acción Popular no negocia ministerios ni direcciones", enfatizó Martínez. 

Es así como, el parlamentario Edwin Martínez cuestionó las negociaciones que se habrían realizado entre diversas bancadas y el Ejecutivo para dar con la salida de Denisse Miralles.

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