Denisse Miralles carecía de "malicia política" para continuar como premier, según analista

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La renuncia de Denisse Miralles a la Presidencia del Consejo de Ministros, apenas tres semanas después de haber asumido el cargo, sigue generando interpretaciones sobre las razones de su salida y las consecuencias políticas para el gobierno de José María Balcázar.

En medio de la incertidumbre por el voto de confianza, la caída de Miralles ha sido leída como un reflejo de la fragilidad del Ejecutivo frente a un Congreso fragmentado y lleno de tensiones. En entrevista para Exitosa, el analista político Iván Arenas sostuvo que a Miralles le faltó "malicia política" para enfrentar a parlamentarios curtidos en negociaciones y maniobras.

"Ella era de carrera, pero creo que le faltaba malicia política, entendiendo que frente a ti no tienes a técnicos, sino a políticos de los más cazurros", afirmó.

Enfrentó crisis apenas entró

Según Arenas, Miralles no logró articular una mayoría parlamentaria ni construir alianzas sólidas, lo que hizo imposible sostener su gestión en la PCM. El analista recordó que la ex premier enfrentó crisis desde el inicio, como la del gas, y que su perfil técnico no le permitió lidiar con la dinámica política de un Congreso que exige negociación constante.

"Ella tuvo un aprendizaje de política muy rápido: tuvo muchas crisis, sobre todo la del gas y, aparentemente, no tuvo la posibilidad de constituir una mayoría en el Congreso, no tuvo la capacidad de articular. Es básicamente un tema político; me parece que ella no supo lidiar con esa construcción de una mayoría", puntualizó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el analista político Iván Arenas, habló sobre la renuncia de Denisse Miralles a la PCM. Señaló que le faltó "malicia Política" para enfrentarse a políticos veteranos e incluso considera que el mismo presidente José... pic.twitter.com/8RjocYOEnF — Exitosa Noticias (@exitosape) March 18, 2026

Balcázar "la cocinó"

Respecto al rol del presidente, Arenas fue enfático en señalar que Balcázar "la cocinó" para ganar tiempo. Explicó que el mandatario ya negociaba un "Plan B" ante la posibilidad de no obtener el voto de confianza. Además, agregó que Balcázar buscaría con ello evitar responsabilidades directas en un contexto de crisis

"Creo que el propio presidente la ha cocinado y que ya había estado negociando el Plan B al no alcanzar los votos de confianza. Él gana tiempo para no hacerse responsable de algunas cosas que son importantes en el país, como lo es gobernar. Aparentemente, se ha dado cuenta de que gobernar este país es muy difícil si no tienes una mayoría en el Congreso; conseguirla es muy difícil", sostuvo.

El analista también advirtió y criticó que la salida de Miralles refleja cómo los intereses de partidos y congresistas pesan en la dinámica política.

"Creo que todo lo que ha pasado en estos días ha hecho que continuar sea imposible para la ministra. Porque se ha visto que hay congresistas y partidos que tienen intereses en partes del Estado, y en la medida de que no se las des van a cocinar", criticó.

La renuncia de Miralles, sumada a la designación de un nuevo premier, marca un punto de inflexión para el gobierno de Balcázar. Mientras el Ejecutivo intenta recomponer su estrategia, la lectura de Arenas deja claro que la falta de 'malicia política' y la ausencia de respaldo parlamentario fueron determinantes en la caída de la ex premier.